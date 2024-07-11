Анжелика Варум впервые появилась на публике после слухов об отъезде из России

11 июля 2024 в 08:24 Размер текста - 17 +

Российская певица вышла на публику на семейном образовательном форуме Леонида Агутина в Сочи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российская певица Анжелика Варум вышла на ковровую дорожку на семейном образовательном форуме своего мужа, певца Леонида Агутина. До этого ходили слухи об ее отъезде из России в США. «Поводом выйти на красную дорожку стал семейный образовательный форум Леонида Агутина в Сочи. В этом году он проходил уже в пятый раз и с 1 по 10 июля предоставил талантливым подросткам площадку для выступления. В среду вечером прошла церемония закрытия», — сообщил онлайн-журнал Woman. Новость по теме Анжелика Варум: критика СВО, личная жизнь и измены Агутина — как живет певица Варум вышла полностью в белом: в полупрозрачной блузе, широких брюках и с фирменным блондом. На сцене она исполнила несколько своих хитов, одним из которых стала песня «Ля-ля-фа». Весной ходили слухи о том, что певица покинула Россию. Ни Агутин, ни сама Варум никак их не комментировали. Однако певица все же показывается российской публике и продолжает давать концерты в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская певица Анжелика Варум вышла на ковровую дорожку на семейном образовательном форуме своего мужа, певца Леонида Агутина. До этого ходили слухи об ее отъезде из России в США. «Поводом выйти на красную дорожку стал семейный образовательный форум Леонида Агутина в Сочи. В этом году он проходил уже в пятый раз и с 1 по 10 июля предоставил талантливым подросткам площадку для выступления. В среду вечером прошла церемония закрытия», — сообщил онлайн-журнал Woman. Варум вышла полностью в белом: в полупрозрачной блузе, широких брюках и с фирменным блондом. На сцене она исполнила несколько своих хитов, одним из которых стала песня «Ля-ля-фа». Весной ходили слухи о том, что певица покинула Россию. Ни Агутин, ни сама Варум никак их не комментировали. Однако певица все же показывается российской публике и продолжает давать концерты в России.