Анжелика Варум впервые появилась на публике после слухов об отъезде из России

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Церемония вручения Народной премии Е1. Екатеринбург, агутин леонид
Российская певица вышла на публику на семейном образовательном форуме Леонида Агутина в Сочи Фото:

Российская певица Анжелика Варум вышла на ковровую дорожку на семейном образовательном форуме своего мужа, певца Леонида Агутина. До этого ходили слухи об ее отъезде из России в США.

«Поводом выйти на красную дорожку стал семейный образовательный форум Леонида Агутина в Сочи. В этом году он проходил уже в пятый раз и с 1 по 10 июля предоставил талантливым подросткам площадку для выступления. В среду вечером прошла церемония закрытия», — сообщил онлайн-журнал Woman.

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Варум вышла полностью в белом: в полупрозрачной блузе, широких брюках и с фирменным блондом. На сцене она исполнила несколько своих хитов, одним из которых стала песня «Ля-ля-фа».

Весной ходили слухи о том, что певица покинула Россию. Ни Агутин, ни сама Варум никак их не комментировали. Однако певица все же показывается российской публике и продолжает давать концерты в России.

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Российская певица Анжелика Варум вышла на ковровую дорожку на семейном образовательном форуме своего мужа, певца Леонида Агутина. До этого ходили слухи об ее отъезде из России в США. «Поводом выйти на красную дорожку стал семейный образовательный форум Леонида Агутина в Сочи. В этом году он проходил уже в пятый раз и с 1 по 10 июля предоставил талантливым подросткам площадку для выступления. В среду вечером прошла церемония закрытия», — сообщил онлайн-журнал Woman. Варум вышла полностью в белом: в полупрозрачной блузе, широких брюках и с фирменным блондом. На сцене она исполнила несколько своих хитов, одним из которых стала песня «Ля-ля-фа». Весной ходили слухи о том, что певица покинула Россию. Ни Агутин, ни сама Варум никак их не комментировали. Однако певица все же показывается российской публике и продолжает давать концерты в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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