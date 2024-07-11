Анжелика Варум впервые появилась на публике после слухов об отъезде из России

Российская певица Анжелика Варум вышла на ковровую дорожку на семейном образовательном форуме своего мужа, певца Леонида Агутина. До этого ходили слухи об ее отъезде из России в США.
«Поводом выйти на красную дорожку стал семейный образовательный форум Леонида Агутина в Сочи. В этом году он проходил уже в пятый раз и с 1 по 10 июля предоставил талантливым подросткам площадку для выступления. В среду вечером прошла церемония закрытия», — сообщил онлайн-журнал Woman.
Варум вышла полностью в белом: в полупрозрачной блузе, широких брюках и с фирменным блондом. На сцене она исполнила несколько своих хитов, одним из которых стала песня «Ля-ля-фа».
Весной ходили слухи о том, что певица покинула Россию. Ни Агутин, ни сама Варум никак их не комментировали. Однако певица все же показывается российской публике и продолжает давать концерты в России.
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