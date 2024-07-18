Новым спикером парламента Франции избрали Яэль Брон-Пиве

Кандидата от коалиции президента Эммануэля Макрона «Вместе» Яэль Брон-Пиве вновь избрали председателем парламента Франции. Об этом сообщают в Национальном собрании страны.
«Брон-Пиве одержала победу в третьем туре голосования. Ее кандидатуру поддержали 220 депутатов. За коммуниста от коалиции левых „Новый народный фронт“ Андре Шассеня проголосовали 207 парламентариев», — отмечает сайт Национального собрания.
Ранее стало известно, что на выборах во Франции победу одержала коалиция левых партий. Глава союза фракций Жан-Люк Меланшон заявил, что не намерен сотрудничать с Макроном поле потери последним большого количества мест в парламенте.
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