18 июля 2024

Новым спикером парламента Франции избрали Яэль Брон-Пиве

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Коалиция Макрона сумела переизбрать председателя парламента Франции
Коалиция Макрона сумела переизбрать председателя парламента Франции Фото:

Кандидата от коалиции президента Эммануэля Макрона «Вместе» Яэль Брон-Пиве вновь избрали председателем парламента Франции. Об этом сообщают в Национальном собрании страны.

«Брон-Пиве одержала победу в третьем туре голосования. Ее кандидатуру поддержали 220 депутатов. За коммуниста от коалиции левых „Новый народный фронт“ Андре Шассеня проголосовали 207 парламентариев», — отмечает сайт Национального собрания. 

Ранее стало известно, что на выборах во Франции победу одержала коалиция левых партий. Глава союза фракций Жан-Люк Меланшон заявил, что не намерен сотрудничать с Макроном поле потери последним большого количества мест в парламенте.

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Кандидата от коалиции президента Эммануэля Макрона «Вместе» Яэль Брон-Пиве вновь избрали председателем парламента Франции. Об этом сообщают в Национальном собрании страны. «Брон-Пиве одержала победу в третьем туре голосования. Ее кандидатуру поддержали 220 депутатов. За коммуниста от коалиции левых „Новый народный фронт“ Андре Шассеня проголосовали 207 парламентариев», — отмечает сайт Национального собрания.  Ранее стало известно, что на выборах во Франции победу одержала коалиция левых партий. Глава союза фракций Жан-Люк Меланшон заявил, что не намерен сотрудничать с Макроном поле потери последним большого количества мест в парламенте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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