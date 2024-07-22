Детям в России хотят сделать документы, как у взрослых

Депутат Госдумы Хамзаев предложил добавить фото в свидетельство о рождении
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Депутат Госдумы предложил добавить фотографию в свидетельство о рождении и изменить название документа на "метрическое свидетельство"
Депутат Госдумы предложил добавить фотографию в свидетельство о рождении и изменить название документа на "метрическое свидетельство" Фото:

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением внести изменения в свидетельство о рождении, добавив в него фотографию ребенка с изменениями в три, семь и десять лет и создать электронную версию документа. Бумага с предложением есть в распоряжении РИА Новости.

«Считаю, что в свидетельстве о рождении должна быть как минимум фотография ребенка, с изменениями в 3, 7, 10 лет», — говорится в документе. Хамзаев утверждает, нынешний документ не соответствует современным вызовам и не позволяет должным образом идентифицировать ребенка.

Он считает, что фотография ребенка может быть приложена в виде QR-кода, а выгрузка фото может осуществляться через платформу «Госуслуги». Это вовлечет молодых людей в пользование приложением.

Хамзаев также выразил мнение о необходимости улучшения качества свидетельства о рождении и предложил вернуть документу историческое название «метрическое свидетельство». Депутат подчеркивает значимость первого документа в жизни человека и предлагает создать новый патриотический дизайн документа. Проект он предлагает осуществить в рамках Года семьи, объявленного президентом России Владимиром Путиным.

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Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением внести изменения в свидетельство о рождении, добавив в него фотографию ребенка с изменениями в три, семь и десять лет и создать электронную версию документа. Бумага с предложением есть в распоряжении РИА Новости. «Считаю, что в свидетельстве о рождении должна быть как минимум фотография ребенка, с изменениями в 3, 7, 10 лет», — говорится в документе. Хамзаев утверждает, нынешний документ не соответствует современным вызовам и не позволяет должным образом идентифицировать ребенка. Он считает, что фотография ребенка может быть приложена в виде QR-кода, а выгрузка фото может осуществляться через платформу «Госуслуги». Это вовлечет молодых людей в пользование приложением. Хамзаев также выразил мнение о необходимости улучшения качества свидетельства о рождении и предложил вернуть документу историческое название «метрическое свидетельство». Депутат подчеркивает значимость первого документа в жизни человека и предлагает создать новый патриотический дизайн документа. Проект он предлагает осуществить в рамках Года семьи, объявленного президентом России Владимиром Путиным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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