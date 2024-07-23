Shot: экс-министру спорта Дагестана грозит пожизненное заключение

23 июля 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

Магомедов (на фото) может сесть в тюрьму на пожизненный срок по уголовной статье о содействии террористической деятельности, пишет Shot Фото: Официальный сайт городского округа «город Кизилюрт» Бывший министр спорта Дагестана и экс-мэр Кизилюрта Магомед Магомедов может пожизненно сесть в тюрьму, потому что на него возбудили уголовное дело по статье о содействии терроризму. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Экс-министру спорта Дагестана грозит пожизненное лишение свободы. В отношении Магомеда Магомедова возбуждено новое уголовное дело за содействие терроризму», — передает telegram-канал. Отмечается, что в связи с этим он хотел покончить с собой в СИЗО «Матросская тишина». В уголовное дело Магомедова был добавлен новый эпизод. В 2006 году, будучи главой Гергебильского района, он передал 100 тысяч долларов депутату и криминальному авторитету Магомедхабибу Магомедалиеву. Деньги предназначались для финансирования незаконного вооруженного формирования «Гимринская», которое тогда сеяло страх по всей округе. Однако Магомедалиев был убит в 2013 году. Магомедов был задержан осенью 2023 года на посту мэра Кизилюрта. Его подозревают в причастности к криминальным структурам и хищениях бюджетных средств за время работы министром спорта Дагестана с 2012 по 2021 годы. В его роскошном особняке были найдены незаконное оружие, черная икра и коллекция дорогих часов, в то время как жители региона страдали от отсутствия основных благ. Мужчину доставили в Москву на вертолете с завязанными глазами. В ночь на 20 июля он попытался покончить с собой в СИЗО «Матросская тишина». Это произошло вскоре после того, как он узнал о новом обвинении по статье «Содействие террористической деятельности», за которое ему может грозить пожизненное заключение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший министр спорта Дагестана и экс-мэр Кизилюрта Магомед Магомедов может пожизненно сесть в тюрьму, потому что на него возбудили уголовное дело по статье о содействии терроризму. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Экс-министру спорта Дагестана грозит пожизненное лишение свободы. В отношении Магомеда Магомедова возбуждено новое уголовное дело за содействие терроризму», — передает telegram-канал. Отмечается, что в связи с этим он хотел покончить с собой в СИЗО «Матросская тишина». В уголовное дело Магомедова был добавлен новый эпизод. В 2006 году, будучи главой Гергебильского района, он передал 100 тысяч долларов депутату и криминальному авторитету Магомедхабибу Магомедалиеву. Деньги предназначались для финансирования незаконного вооруженного формирования «Гимринская», которое тогда сеяло страх по всей округе. Однако Магомедалиев был убит в 2013 году. Магомедов был задержан осенью 2023 года на посту мэра Кизилюрта. Его подозревают в причастности к криминальным структурам и хищениях бюджетных средств за время работы министром спорта Дагестана с 2012 по 2021 годы. В его роскошном особняке были найдены незаконное оружие, черная икра и коллекция дорогих часов, в то время как жители региона страдали от отсутствия основных благ. Мужчину доставили в Москву на вертолете с завязанными глазами. В ночь на 20 июля он попытался покончить с собой в СИЗО «Матросская тишина». Это произошло вскоре после того, как он узнал о новом обвинении по статье «Содействие террористической деятельности», за которое ему может грозить пожизненное заключение.