Песков заявил, что России нужны герои

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
У геройства нет конкретного лица, уверен Дмитрий Песков Фото:

России нужны герои, а ими можно быть не только в зоне спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время фестиваля «Мастерская новых медиа».

«Я не думаю, что разумно пытаться составить портрет героя, который нужен стране. Стране нужны герои в полном смысле этого слова», — сказал он. Выступление Пескова опубликована в telegram-канале фестиваля.

По словам представителя Кремля, героем можно быть по-разному, конкретного лица у него нет. Можно быть героем спецоперации, можно был стариком, написавшим философский труд, инвалидом, помогающим другим или многодетной матерью, сказал Песков.

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России нужны герои, а ими можно быть не только в зоне спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время фестиваля «Мастерская новых медиа». «Я не думаю, что разумно пытаться составить портрет героя, который нужен стране. Стране нужны герои в полном смысле этого слова», — сказал он. Выступление Пескова опубликована в telegram-канале фестиваля. По словам представителя Кремля, героем можно быть по-разному, конкретного лица у него нет. Можно быть героем спецоперации, можно был стариком, написавшим философский труд, инвалидом, помогающим другим или многодетной матерью, сказал Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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