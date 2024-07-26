Песков заявил, что России нужны герои

России нужны герои, а ими можно быть не только в зоне спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время фестиваля «Мастерская новых медиа».
«Я не думаю, что разумно пытаться составить портрет героя, который нужен стране. Стране нужны герои в полном смысле этого слова», — сказал он. Выступление Пескова опубликована в telegram-канале фестиваля.
По словам представителя Кремля, героем можно быть по-разному, конкретного лица у него нет. Можно быть героем спецоперации, можно был стариком, написавшим философский труд, инвалидом, помогающим другим или многодетной матерью, сказал Песков.
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России нужны герои, а ими можно быть не только в зоне спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время фестиваля «Мастерская новых медиа». «Я не думаю, что разумно пытаться составить портрет героя, который нужен стране. Стране нужны герои в полном смысле этого слова», — сказал он. Выступление Пескова опубликована в telegram-канале фестиваля. По словам представителя Кремля, героем можно быть по-разному, конкретного лица у него нет. Можно быть героем спецоперации, можно был стариком, написавшим философский труд, инвалидом, помогающим другим или многодетной матерью, сказал Песков.