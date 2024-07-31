МВД отобрало гражданство у тысячи натурализованных мигрантов

31 июля 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Около тысячи мигрантов, которые получили российское гражданство, лишились его за первые полгода 2024. Это связано с совершенными ими преступлениями, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. «МВД России за первое полугодие 2024 года прекратило гражданство около одной тысячи натурализованных граждан (добровольно приобретших российское гражданство), привлеченных к уголовной ответственности», — написала Ирина Волк в своем telegram-канале. Она уточнила, что более половины этих случаев связаны с преступлениями незаконным оборотом наркотиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Около тысячи мигрантов, которые получили российское гражданство, лишились его за первые полгода 2024. Это связано с совершенными ими преступлениями, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. «МВД России за первое полугодие 2024 года прекратило гражданство около одной тысячи натурализованных граждан (добровольно приобретших российское гражданство), привлеченных к уголовной ответственности», — написала Ирина Волк в своем telegram-канале. Она уточнила, что более половины этих случаев связаны с преступлениями незаконным оборотом наркотиков.