МВД отобрало гражданство у тысячи натурализованных мигрантов

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Около тысячи мигрантов, которые получили российское гражданство, лишились его за первые полгода 2024. Это связано с совершенными ими преступлениями, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«МВД России за первое полугодие 2024 года прекратило гражданство около одной тысячи натурализованных граждан (добровольно приобретших российское гражданство), привлеченных к уголовной ответственности», — написала Ирина Волк в своем telegram-канале. Она уточнила, что более половины этих случаев связаны с преступлениями незаконным оборотом наркотиков.

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Около тысячи мигрантов, которые получили российское гражданство, лишились его за первые полгода 2024. Это связано с совершенными ими преступлениями, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. «МВД России за первое полугодие 2024 года прекратило гражданство около одной тысячи натурализованных граждан (добровольно приобретших российское гражданство), привлеченных к уголовной ответственности», — написала Ирина Волк в своем telegram-канале. Она уточнила, что более половины этих случаев связаны с преступлениями незаконным оборотом наркотиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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