В розыск объявлен экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории

Тимофей Соболевский разыскивается в России по уголовной статье
В России разыскивают экс-замглавы антидопинговой лаборатории Москвы Тимофея Соболевского. Он обвиняется по одной из статей Уголовного кодекса России, сообщили в правоохранительных органах.
«Бывший замглавы московской антидопинговой лаборатории Тимофей Соболевский объявлен в розыск в России», — заявили правоохранители. Информацию передает РИА Новости. Он разыскивается по уголовной статье, но не уточняется по какой.
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