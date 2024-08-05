В розыск объявлен экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории

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Тимофей Соболевский разыскивается в России по уголовной статье
Тимофей Соболевский разыскивается в России по уголовной статье

В России разыскивают экс-замглавы антидопинговой лаборатории Москвы Тимофея Соболевского. Он обвиняется по одной из статей Уголовного кодекса России, сообщили в правоохранительных органах.

«Бывший замглавы московской антидопинговой лаборатории Тимофей Соболевский объявлен в розыск в России», — заявили правоохранители. Информацию передает РИА Новости. Он разыскивается по уголовной статье, но не уточняется по какой.

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В России разыскивают экс-замглавы антидопинговой лаборатории Москвы Тимофея Соболевского. Он обвиняется по одной из статей Уголовного кодекса России, сообщили в правоохранительных органах. «Бывший замглавы московской антидопинговой лаборатории Тимофей Соболевский объявлен в розыск в России», — заявили правоохранители. Информацию передает РИА Новости. Он разыскивается по уголовной статье, но не уточняется по какой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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