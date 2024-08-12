Эксперты МАГАТЭ приехали на место пожара на ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергетике приехали на место пожара градини Запорожской АЭС. Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
«Эксперты МАГАТЭ побывали на месте пожара градирни», — заявила Яшина РИА Новости. Они осмотрели последствия пожара.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны Вооружённых сил Украины произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской атомной электростанции. МИД РФ запросил в срочном порядке принять меры после удара по станции.
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