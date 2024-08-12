Эксперты МАГАТЭ приехали на место пожара на ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ увидели последствия пожара на ЗАЭС
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Эксперты МАГАТЭ прибыли на место пожара градирни ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ прибыли на место пожара градирни ЗАЭС Фото:

Эксперты Международного агентства по атомной энергетике приехали на место пожара градини Запорожской АЭС. Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Эксперты МАГАТЭ побывали на месте пожара градирни», — заявила Яшина РИА Новости. Они осмотрели последствия пожара.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны Вооружённых сил Украины произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской атомной электростанции. МИД РФ запросил в срочном порядке принять меры после удара по станции. 

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Эксперты Международного агентства по атомной энергетике приехали на место пожара градини Запорожской АЭС. Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. «Эксперты МАГАТЭ побывали на месте пожара градирни», — заявила Яшина РИА Новости. Они осмотрели последствия пожара. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны Вооружённых сил Украины произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской атомной электростанции. МИД РФ запросил в срочном порядке принять меры после удара по станции. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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