«Подрыв доверия»: губернатор Сальдо разнес руководство Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо организовал проверку в своем регионе, чтобы выявить, все ли чиновники присутствуют на своих местах без опозданий. По итогу выяснилось, что некоторые игнорировали свои рабочие обязательства. По словам главы региона, такие чиновники подрывают доверие всей территории.
«Провел проверку наличия на рабочих местах министров и руководителей ведомств Херсонской области. К сожалению, некоторые отсутствовали без уважительной причины — объявляю им выговор. <...> Пренебрежение обязанностями — это не личная слабость, а подрыв доверия ко всей системе управления», — написал Сальдо в своем telegram-канале.
Он акцентировал внимание на том, что Херсонская область — это воюющий регион, от которого требуется повышенная отдача и ответственность от каждого сотрудника госучреждений. Причем руководители первые, кто должны подавать пример подчиненным. Сальдо выразил надежду, что такого больше не повторится, иначе нарушителей будет ждать более серьезное наказание, нежели выговор.
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