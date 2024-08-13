Губернатор Гусев: под Воронежем сбито значительное количество украинских БПЛА

14 августа 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

После падения обломков БПЛА пострадавших нет Фото: Стас Этвеш © URA.RU Силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы продолжают успешно противодействовать украинским беспилотникам в Воронежской области. Было уничтожено значительное количество БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Гусев. «Ликвидировано большое количество беспилотников самолетного типа», — написал Гусев у себя в telegram-канале. В результате падения обломков БПЛА отмечены небольшие повреждения жилых домов, хозяйственных построек и транспортных средств, а также возгорания сухой травы. Однако распространение огня было предотвращено и жертв среди населения нет. В регионе сохраняется режим повышенной опасности атаки беспилотников. Ранее дежурные силы ПВО и средства РЭБ отразили атаку украинских БПЛА самолетного типа под Воронежем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы продолжают успешно противодействовать украинским беспилотникам в Воронежской области. Было уничтожено значительное количество БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Гусев. «Ликвидировано большое количество беспилотников самолетного типа», — написал Гусев у себя в telegram-канале. В результате падения обломков БПЛА отмечены небольшие повреждения жилых домов, хозяйственных построек и транспортных средств, а также возгорания сухой травы. Однако распространение огня было предотвращено и жертв среди населения нет. В регионе сохраняется режим повышенной опасности атаки беспилотников. Ранее дежурные силы ПВО и средства РЭБ отразили атаку украинских БПЛА самолетного типа под Воронежем.