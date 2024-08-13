13 августа 2024

Губернатор Гусев: под Воронежем сбито значительное количество украинских БПЛА

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После падения обломков БПЛА пострадавших нет Фото:

Силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы продолжают успешно противодействовать украинским беспилотникам в Воронежской области. Было уничтожено значительное количество БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Ликвидировано большое количество беспилотников самолетного типа», — написал Гусев у себя в telegram-канале. В результате падения обломков БПЛА отмечены небольшие повреждения жилых домов, хозяйственных построек и транспортных средств, а также возгорания сухой травы. Однако распространение огня было предотвращено и жертв среди населения нет.

В регионе сохраняется режим повышенной опасности атаки беспилотников. Ранее дежурные силы ПВО и средства РЭБ отразили атаку украинских БПЛА самолетного типа под Воронежем.

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Силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы продолжают успешно противодействовать украинским беспилотникам в Воронежской области. Было уничтожено значительное количество БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Гусев. «Ликвидировано большое количество беспилотников самолетного типа», — написал Гусев у себя в telegram-канале. В результате падения обломков БПЛА отмечены небольшие повреждения жилых домов, хозяйственных построек и транспортных средств, а также возгорания сухой травы. Однако распространение огня было предотвращено и жертв среди населения нет. В регионе сохраняется режим повышенной опасности атаки беспилотников. Ранее дежурные силы ПВО и средства РЭБ отразили атаку украинских БПЛА самолетного типа под Воронежем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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