В Воронежской области системы ПВО отразили атаку ВСУ

14 августа 2024 в 02:03 Размер текста - 17 +

Силами ПВО сбито несколько воздушных целей Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку украинских беспилотников самолетного типа в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. «Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько украинских беспилотников самолетного типа», — написал глава Воронежской области в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что режим опасности атаки БПЛА в субъекте РФ сохраняется, а пострадавших после атаки, согласно предварительным данным, нет. Ранее силы ПВО уничтожили 14 БПЛА над приграничными российскими регионами. Под атакой ВСУ оказались Белгородская, Курская и Воронежская области, сообщает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку украинских беспилотников самолетного типа в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. «Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько украинских беспилотников самолетного типа», — написал глава Воронежской области в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что режим опасности атаки БПЛА в субъекте РФ сохраняется, а пострадавших после атаки, согласно предварительным данным, нет. Ранее силы ПВО уничтожили 14 БПЛА над приграничными российскими регионами. Под атакой ВСУ оказались Белгородская, Курская и Воронежская области, сообщает RT.