13 августа 2024

В Воронежской области системы ПВО отразили атаку ВСУ

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Силами ПВО сбито несколько воздушных целей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку украинских беспилотников самолетного типа в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько украинских беспилотников самолетного типа», — написал глава Воронежской области в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что режим опасности атаки БПЛА в субъекте РФ сохраняется, а пострадавших после атаки, согласно предварительным данным, нет.

Ранее силы ПВО уничтожили 14 БПЛА над приграничными российскими регионами. Под атакой ВСУ оказались Белгородская, Курская и Воронежская области, сообщает RT.

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Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку украинских беспилотников самолетного типа в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. «Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько украинских беспилотников самолетного типа», — написал глава Воронежской области в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что режим опасности атаки БПЛА в субъекте РФ сохраняется, а пострадавших после атаки, согласно предварительным данным, нет. Ранее силы ПВО уничтожили 14 БПЛА над приграничными российскими регионами. Под атакой ВСУ оказались Белгородская, Курская и Воронежская области, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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