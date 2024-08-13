В Воронежской области системы ПВО отразили атаку ВСУ

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку украинских беспилотников самолетного типа в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько украинских беспилотников самолетного типа», — написал глава Воронежской области в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что режим опасности атаки БПЛА в субъекте РФ сохраняется, а пострадавших после атаки, согласно предварительным данным, нет.
Ранее силы ПВО уничтожили 14 БПЛА над приграничными российскими регионами. Под атакой ВСУ оказались Белгородская, Курская и Воронежская области, сообщает RT.
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Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку украинских беспилотников самолетного типа в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. «Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько украинских беспилотников самолетного типа», — написал глава Воронежской области в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что режим опасности атаки БПЛА в субъекте РФ сохраняется, а пострадавших после атаки, согласно предварительным данным, нет. Ранее силы ПВО уничтожили 14 БПЛА над приграничными российскими регионами. Под атакой ВСУ оказались Белгородская, Курская и Воронежская области, сообщает RT.