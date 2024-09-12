В США обвинили в шпионаже граждан 82 и 78 лет

12 сентября 2024 в 22:55 Размер текста - 17 +

В США арестовали четверых граждан за якобы шпионаж в пользу РФ, передает американский Минюст Фото: miliman/pickupimage.com Министерство юстиции США признало виновными в шпионаже четверых американских граждан. Их обвинили в якобы работе на Россию. Обвиненных связывают с главой российского антиглобалистского движения Александром Ионовым. Причем двоим из фигурантов дела 82 и 78 лет. «Сегодня присяжные признали виновными Омали Йешителу, Пенни Хесс, Джесси Невела и Августа С. Ромена-младшего. Им были предъявлены обвинения. <…> [Они действовали] в качестве агентов иностранного правительства», — отмечается на сайте американского Минюста. Двоим из задержанных, а именно Йешителу и Хесс — 82 года и 78 лет соответственно. По версии следствия, обвиняемые в период с мая 2015-го по июль 2022 года якобы действовали в США от имени российского правительства. Их связывают с главой антиглобалистского движения Александром Ионовым. В американском Минюсте считают, что фигуранты дела якобы вступили в сговор с россиянином ради влияния на выборы в США. В рамках уголовного дела Омали Йешителу арестовали еще в 2023 году. Отмечается, что при аресте был задействован спецназ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство юстиции США признало виновными в шпионаже четверых американских граждан. Их обвинили в якобы работе на Россию. Обвиненных связывают с главой российского антиглобалистского движения Александром Ионовым. Причем двоим из фигурантов дела 82 и 78 лет. «Сегодня присяжные признали виновными Омали Йешителу, Пенни Хесс, Джесси Невела и Августа С. Ромена-младшего. Им были предъявлены обвинения. <…> [Они действовали] в качестве агентов иностранного правительства», — отмечается на сайте американского Минюста. Двоим из задержанных, а именно Йешителу и Хесс — 82 года и 78 лет соответственно. По версии следствия, обвиняемые в период с мая 2015-го по июль 2022 года якобы действовали в США от имени российского правительства. Их связывают с главой антиглобалистского движения Александром Ионовым. В американском Минюсте считают, что фигуранты дела якобы вступили в сговор с россиянином ради влияния на выборы в США. В рамках уголовного дела Омали Йешителу арестовали еще в 2023 году. Отмечается, что при аресте был задействован спецназ.