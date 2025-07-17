С начала спецоперации ВС России обнаружили несколько десятков складов ВСУ с токсичными веществами и самодельными химическими боеприпасами. Также у Новотроицкого выявлен факт размещения противником свыше 550 тонн жидкого аммиака, что указывает на подготовку Киевом провокации против Москвы. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
«В ходе оперативных мероприятий 3 июля 2025 года был установлен факт размещения военнослужащими ВСУ в крупном распределительном пункте аммиака в районе населенного пункта Новотроицкое антенно-мачтового оборудования. Предприятие является объектом опасности первого класса, а при его поражении в результате удара возможен выброс в окружающую среду более 550-ти тонн жидкого аммиака», — заявил Ртищев. Документы с брифинга МО РФ по вопросам нарушения Украиной и Западом Конвенции о запрещении химоружия есть в распоряжении URA.RU.
В рамках конфликта зафиксировано уже свыше 500 случаев применения украинской стороной химсредств борьбы с беспорядками — хлорацетофенон и CS, — а также отравляющих веществ психотропного действия (BZ) и общеядовитых соединений (хлорциан, синильная кислота). По данным Ртищева, с начала 2025 года ВС Украины регулярно используют дроны-коптеры для сброса на позиции войск России контейнеров с веществом CS и самодельных боеприпасов с хлорпикрином. Подобные случаи отмечались у села Лиман Первый Харьковской области и вблизи Колотиловки Белгородской области.
Последний инцидент подобного рода зафиксировали 8 июля в районе Ивановки (ДНР) — с беспилотника ВСУ был сброшен боеприпас со смесью хлорпикрина и хлорацетофенона. Кроме того, при поддержке кураторов на Западе киевские власти реализовывают ранее разработанную тактику создания так называемого «химического пояса». Она предполагает размещение и подрыв емкостей с токсичными веществами в районах, где идут бои с ВС РФ. Вся эта информация указывает на подготовку очередной провокации киевского режима с подобным сценарием.
В ходе оперативных мероприятий за все время СВО на фронте обнаружили несколько десятков складов противника с отравляющими веществами и химическими боеприпасами кустарного производства, заявил Алексей Ртищев. Крайний из них нашли в ДНР. Также в 2024 году у Авдеевки обнаружили химическую лабораторию. Она использовалась для производства токсичных веществ общего ядовитого действия, включая соединения на основе синильной кислоты.
Учитывая сказанное выше, ожидается, что в дальнейшем Россию попытаются обвинить в преднамеренной организации техногенной катастрофы и в нанесении ущерба ее международной репутации. В заключении генерал-майор отметил, что использование объектов повышенной опасности в боях противоречит положениям международного гуманитарного права.
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