Биолог Панчин высмеял идею экс-премьера Чечни убрать теорию Дарвина из школьной программы

Биолог Панчин: идея убрать теорию Дарвина из школьной программы глупая
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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, хучиев муслим
Биолог Панчин в ответ на идею Хучиева (на фото) заявил, что теория Дарвина никак не может способствовать разложению детей Фото:

Идея экс-премьера Чечни Муслима Хучиева убрать теорию эволюции Дарвина из программы российских школ глупая. Об этом заявил биолог Александр Панчин.

«Это просто факты, факты о реальном мире, установленные современными учеными… Мне кажется, что разложению детей может способствовать только вот та глупость, которую нам навязывают под видом борьбы за такие вот духовные ценности», — рассказал Панчин изданию «Подъем».

Биолог добавил, что инициатива Хучиева может иметь серьезные последствия. Панчин сравнил отказ от изучения теории эволюции с тем, что в школах, например, перестанут рассказывать о существовании микробов и будут объяснять все болезни тем, что «мы недостаточно молимся».

Ранее Хучиев предложил министру просвещения Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из школьных учебников, так как она «идет вразрез религии» и способствует «духовному разложению детей». Эту идею поддержали основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев и глава патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов. Последний заявил, что теория Дарвина вводит детей в заблуждение и является безнравственной.

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Идея экс-премьера Чечни Муслима Хучиева убрать теорию эволюции Дарвина из программы российских школ глупая. Об этом заявил биолог Александр Панчин. «Это просто факты, факты о реальном мире, установленные современными учеными… Мне кажется, что разложению детей может способствовать только вот та глупость, которую нам навязывают под видом борьбы за такие вот духовные ценности», — рассказал Панчин изданию «Подъем». Биолог добавил, что инициатива Хучиева может иметь серьезные последствия. Панчин сравнил отказ от изучения теории эволюции с тем, что в школах, например, перестанут рассказывать о существовании микробов и будут объяснять все болезни тем, что «мы недостаточно молимся». Ранее Хучиев предложил министру просвещения Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из школьных учебников, так как она «идет вразрез религии» и способствует «духовному разложению детей». Эту идею поддержали основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев и глава патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов. Последний заявил, что теория Дарвина вводит детей в заблуждение и является безнравственной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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