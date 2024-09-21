Биолог Панчин высмеял идею экс-премьера Чечни убрать теорию Дарвина из школьной программы

Биолог Панчин: идея убрать теорию Дарвина из школьной программы глупая

21 сентября 2024 в 20:29 Размер текста - 17 +

Биолог Панчин в ответ на идею Хучиева (на фото) заявил, что теория Дарвина никак не может способствовать разложению детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Идея экс-премьера Чечни Муслима Хучиева убрать теорию эволюции Дарвина из программы российских школ глупая. Об этом заявил биолог Александр Панчин. «Это просто факты, факты о реальном мире, установленные современными учеными… Мне кажется, что разложению детей может способствовать только вот та глупость, которую нам навязывают под видом борьбы за такие вот духовные ценности», — рассказал Панчин изданию «Подъем». Биолог добавил, что инициатива Хучиева может иметь серьезные последствия. Панчин сравнил отказ от изучения теории эволюции с тем, что в школах, например, перестанут рассказывать о существовании микробов и будут объяснять все болезни тем, что «мы недостаточно молимся». Ранее Хучиев предложил министру просвещения Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из школьных учебников, так как она «идет вразрез религии» и способствует «духовному разложению детей». Эту идею поддержали основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев и глава патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов. Последний заявил, что теория Дарвина вводит детей в заблуждение и является безнравственной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Идея экс-премьера Чечни Муслима Хучиева убрать теорию эволюции Дарвина из программы российских школ глупая. Об этом заявил биолог Александр Панчин. «Это просто факты, факты о реальном мире, установленные современными учеными… Мне кажется, что разложению детей может способствовать только вот та глупость, которую нам навязывают под видом борьбы за такие вот духовные ценности», — рассказал Панчин изданию «Подъем». Биолог добавил, что инициатива Хучиева может иметь серьезные последствия. Панчин сравнил отказ от изучения теории эволюции с тем, что в школах, например, перестанут рассказывать о существовании микробов и будут объяснять все болезни тем, что «мы недостаточно молимся». Ранее Хучиев предложил министру просвещения Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из школьных учебников, так как она «идет вразрез религии» и способствует «духовному разложению детей». Эту идею поддержали основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев и глава патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов. Последний заявил, что теория Дарвина вводит детей в заблуждение и является безнравственной.