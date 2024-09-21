21 сентября 2024

Южную Африку накрыли аномальные снегопады. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Последний раз снег в Южной Африке выпадал в июле
Последний раз снег в Южной Африке выпадал в июле Фото:

Южную Африку накрыли аномальные снегопады, парализовавшие движение автомобилей на трассах. Об этом свидетельствуют видео, опубликованные местными жителями в соцсетях. 

Некоторым пришлось сутки ждать помощи в машинах, заваленных снегом, в ряде районов образовались метровые сугробы, следует из сообщений местных. Синоптики ожидают ещё больше снега в ближайшие дни.

В последний раз в Южной Африке выпадал снег 10 июля Это произошло впервые за последние 10 лет, сообщала Южноафриканская метеорологическая служба.

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Южную Африку накрыли аномальные снегопады, парализовавшие движение автомобилей на трассах. Об этом свидетельствуют видео, опубликованные местными жителями в соцсетях.  Некоторым пришлось сутки ждать помощи в машинах, заваленных снегом, в ряде районов образовались метровые сугробы, следует из сообщений местных. Синоптики ожидают ещё больше снега в ближайшие дни. В последний раз в Южной Африке выпадал снег 10 июля Это произошло впервые за последние 10 лет, сообщала Южноафриканская метеорологическая служба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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