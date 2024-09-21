Последний раз снег в Южной Африке выпадал в июле
Южную Африку накрыли аномальные снегопады, парализовавшие движение автомобилей на трассах. Об этом свидетельствуют видео, опубликованные местными жителями в соцсетях.
Некоторым пришлось сутки ждать помощи в машинах, заваленных снегом, в ряде районов образовались метровые сугробы, следует из сообщений местных. Синоптики ожидают ещё больше снега в ближайшие дни.
В последний раз в Южной Африке выпадал снег 10 июля Это произошло впервые за последние 10 лет, сообщала Южноафриканская метеорологическая служба.
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