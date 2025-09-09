«А кто это содержать должен?»: в РПЦ призвали обложить россиян десятиной

Протоиерей Русской православной церкви Сергей Кульпинов предложил ввести для россиян обязательную десятину в пользу церкви. Об этом он заявил в ходе воскресной проповеди в храме Казанской иконы Божией Матери.
«Это ведь сказали не священники, это Бог сказал. Он сказал: „ты должен в мой дом принести десятую часть от дохода твоего“. Такие отчисления являются волей Божией и необходимы для того, чтобы храмы оставались красивыми, а священнослужители — обеспеченными», — говорит протоиерей Кульпинов.
Он добавил, что финансовые затраты на поддержание храмов ложатся на прихожан. Протоиерей напомнил о церковной традиции жертвовать десятую часть дохода и призвал верующих следовать этому наставлению. По словам Кульпинова, отсутствие регулярных пожертвований приведет к тому, что священнослужителям придется искать дополнительную работу, и им придется уделять службе меньше времени.
