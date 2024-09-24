ВСУ потеряли 12 из захваченных ими населенных пунктов в Курской области

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ВСУ потеряли контроль над 12 населенными пунктами под Курском Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинские военнослужащие потеряли контроль над 12 населенными пунктами из захваченной ими части Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Из того, что он [противник — ВСУ] взял, он уже потерял, получается, 12 населенных пунктов. Потихоньку делаем свою работу, двигаемся вперед, ежедневно уничтожая и выжигая противника», — заявил Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

По словам генерал-майора, украинская сторона пытается удержаться на оставшихся позициях. При этом ВСУ несут на курском направлении большие потери как личного состава, так и техники.

Ранее ВС РФ отразили пять попыток ВСУ прорваться к поселкам Медвежий и Новый Путь в Курской области, пишет «360.ru». В результате жестокого отпора с российской стороны противник отступил, потеряв 40 бойцов.

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Украинские военнослужащие потеряли контроль над 12 населенными пунктами из захваченной ими части Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Из того, что он [противник — ВСУ] взял, он уже потерял, получается, 12 населенных пунктов. Потихоньку делаем свою работу, двигаемся вперед, ежедневно уничтожая и выжигая противника», — заявил Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». По словам генерал-майора, украинская сторона пытается удержаться на оставшихся позициях. При этом ВСУ несут на курском направлении большие потери как личного состава, так и техники. Ранее ВС РФ отразили пять попыток ВСУ прорваться к поселкам Медвежий и Новый Путь в Курской области, пишет «360.ru». В результате жестокого отпора с российской стороны противник отступил, потеряв 40 бойцов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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