ВСУ потеряли 12 из захваченных ими населенных пунктов в Курской области

24 сентября 2024 в 22:03 Размер текста - 17 +

ВСУ потеряли контроль над 12 населенными пунктами под Курском Фото: U.S Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украинские военнослужащие потеряли контроль над 12 населенными пунктами из захваченной ими части Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Из того, что он [противник — ВСУ] взял, он уже потерял, получается, 12 населенных пунктов. Потихоньку делаем свою работу, двигаемся вперед, ежедневно уничтожая и выжигая противника», — заявил Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». По словам генерал-майора, украинская сторона пытается удержаться на оставшихся позициях. При этом ВСУ несут на курском направлении большие потери как личного состава, так и техники. Ранее ВС РФ отразили пять попыток ВСУ прорваться к поселкам Медвежий и Новый Путь в Курской области, пишет «360.ru». В результате жестокого отпора с российской стороны противник отступил, потеряв 40 бойцов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военнослужащие потеряли контроль над 12 населенными пунктами из захваченной ими части Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Из того, что он [противник — ВСУ] взял, он уже потерял, получается, 12 населенных пунктов. Потихоньку делаем свою работу, двигаемся вперед, ежедневно уничтожая и выжигая противника», — заявил Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». По словам генерал-майора, украинская сторона пытается удержаться на оставшихся позициях. При этом ВСУ несут на курском направлении большие потери как личного состава, так и техники. Ранее ВС РФ отразили пять попыток ВСУ прорваться к поселкам Медвежий и Новый Путь в Курской области, пишет «360.ru». В результате жестокого отпора с российской стороны противник отступил, потеряв 40 бойцов.