Мошенники хотели обмануть пенсионерку, но она оказалась генерал-майором юстиции

В Санкт-Петербурге мошенники, выдавая себя за сотрудников ФСБ, попытались обмануть пенсионерку, требуя перевести им 6 миллионов рублей. Однако их жертвой стала необычная пенсионерка — генерал-майор юстиции Людмила Кулешова.
«В Петербурге мошенники представились оперативниками ФСБ и попытались обмануть пенсионерку на 6 миллионов рублей», — сообщает издание «Фонтанка». Кулешова, обладая богатым опытом в правоохранительной сфере сразу поняла, что ее пытаются обмануть и передала злоумышленников полиции.
Людмила Кулешова — известный в юридических кругах Санкт-Петербурга специалист, занимавшая ранее пост начальника управления юстиции города и судьи уставного суда. Она также является президентом Фонда поддержки и развития исторического наследия А.Ф. Кони и действительным Государственным советником Российской Федерации 3 класса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.