Мошенники хотели обмануть пенсионерку, но она оказалась генерал-майором юстиции

В Санкт-Петербурге мошенники пытались обмануть генерала-майора юстиции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Петербурге мошенники попытались обмануть пенсионерку на 6 миллионов рублей
В Петербурге мошенники попытались обмануть пенсионерку на 6 миллионов рублей Фото:

В Санкт-Петербурге мошенники, выдавая себя за сотрудников ФСБ, попытались обмануть пенсионерку, требуя перевести им 6 миллионов рублей. Однако их жертвой стала необычная пенсионерка — генерал-майор юстиции Людмила Кулешова.

«В Петербурге мошенники представились оперативниками ФСБ и попытались обмануть пенсионерку на 6 миллионов рублей», — сообщает издание «Фонтанка». Кулешова, обладая богатым опытом в правоохранительной сфере сразу поняла, что ее пытаются обмануть и передала злоумышленников полиции.

Людмила Кулешова — известный в юридических кругах Санкт-Петербурга специалист, занимавшая ранее пост начальника управления юстиции города и судьи уставного суда. Она также является президентом Фонда поддержки и развития исторического наследия А.Ф. Кони и действительным Государственным советником Российской Федерации 3 класса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Санкт-Петербурге мошенники, выдавая себя за сотрудников ФСБ, попытались обмануть пенсионерку, требуя перевести им 6 миллионов рублей. Однако их жертвой стала необычная пенсионерка — генерал-майор юстиции Людмила Кулешова. «В Петербурге мошенники представились оперативниками ФСБ и попытались обмануть пенсионерку на 6 миллионов рублей», — сообщает издание «Фонтанка». Кулешова, обладая богатым опытом в правоохранительной сфере сразу поняла, что ее пытаются обмануть и передала злоумышленников полиции. Людмила Кулешова — известный в юридических кругах Санкт-Петербурга специалист, занимавшая ранее пост начальника управления юстиции города и судьи уставного суда. Она также является президентом Фонда поддержки и развития исторического наследия А.Ф. Кони и действительным Государственным советником Российской Федерации 3 класса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...