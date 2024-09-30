Минобороны показало на видео мощнейший удар по эшелону под Николаевом

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Удар расчета ОТРК "Искандер-М" уничтожил 12 вагонов боеприпасов ВСУ, заявили в Минобороны РФ
Удар расчета ОТРК "Искандер-М" уничтожил 12 вагонов боеприпасов ВСУ, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ракетным ударом ОТРК «Искандер-М» была поражена точка разгрузки железнодорожного эшелона в населенном пункте Казанка Николаевской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Кадры удара были опубликованы пресс-службой ведомства.

«Расчетом ОТРК „Искандер-М“ нанесен ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что в результате удара в населенном пункте Казанка Николаевской области были уничтожены 12 вагонов с боеприпасами ВСУ, включая западного производства.

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Ракетным ударом ОТРК «Искандер-М» была поражена точка разгрузки железнодорожного эшелона в населенном пункте Казанка Николаевской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Кадры удара были опубликованы пресс-службой ведомства. «Расчетом ОТРК „Искандер-М“ нанесен ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что в результате удара в населенном пункте Казанка Николаевской области были уничтожены 12 вагонов с боеприпасами ВСУ, включая западного производства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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