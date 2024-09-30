Режим ЧС ввели на всей территории Ростовской области

30 сентября 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

Режим ЧС введен из-за масштабного пожара (архивное фото) Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU На всей территории Ростовской области введен режим ЧС из-за масштабного пожара. Об этом рассказал губернатор области Василий Голубев. По его данным, в регионе сохраняются сложные погодные условия. «Принял решение о введении режима ЧС по всей Ростовской области», — написал Голубев в своем telegram-канале. По его данным, в регионе сохраняются сложные погодные условия. На территории области бушует пожар. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На всей территории Ростовской области введен режим ЧС из-за масштабного пожара. Об этом рассказал губернатор области Василий Голубев. По его данным, в регионе сохраняются сложные погодные условия. «Принял решение о введении режима ЧС по всей Ростовской области», — написал Голубев в своем telegram-канале. По его данным, в регионе сохраняются сложные погодные условия. На территории области бушует пожар.