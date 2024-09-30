Режим ЧС ввели на всей территории Ростовской области

Режим ЧС введен из-за масштабного пожара (архивное фото)
На всей территории Ростовской области введен режим ЧС из-за масштабного пожара. Об этом рассказал губернатор области Василий Голубев. По его данным, в регионе сохраняются сложные погодные условия.
«Принял решение о введении режима ЧС по всей Ростовской области», — написал Голубев в своем telegram-канале. По его данным, в регионе сохраняются сложные погодные условия. На территории области бушует пожар.
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