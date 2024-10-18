Какие ягоды защитят от рака

Диетолог Мухина: черника и голубика могут помочь при профилактике рака
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Черника содержит антоцианы, которые помогают предотвратить развитие рака
Черника содержит антоцианы, которые помогают предотвратить развитие рака Фото:

Черника и голубика могут помочь предотвратить развитие онкологических заболеваний. Об этом рассказала доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина.

«Синий цвет этих ягод обусловлен высоким содержанием антоцианов <...>. Антоцианы защищают клетки от окислительного стресса, что может предотвратить <...> развитие раковых клеток», — передает «Правда.ру» слова Мухиной. 

Черника и голубика также могут предотвратить мутации в ДНК за счет антиоксидантных свойств, отметила Мухина. По словам диетолога, для профилактики онкологических заболеваний также полезно употреблять чеснок и томаты. 

Ранее нутрициолог Торал Шах заявила, что брокколи и редька помогут снизить риск развития рака, передает 360.ru. Она посоветовала есть больше крестоцветных овощей для профилактики онкологических заболеваний.

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Черника и голубика могут помочь предотвратить развитие онкологических заболеваний. Об этом рассказала доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина. «Синий цвет этих ягод обусловлен высоким содержанием антоцианов <...>. Антоцианы защищают клетки от окислительного стресса, что может предотвратить <...> развитие раковых клеток», — передает «Правда.ру» слова Мухиной.  Черника и голубика также могут предотвратить мутации в ДНК за счет антиоксидантных свойств, отметила Мухина. По словам диетолога, для профилактики онкологических заболеваний также полезно употреблять чеснок и томаты.  Ранее нутрициолог Торал Шах заявила, что брокколи и редька помогут снизить риск развития рака, передает 360.ru. Она посоветовала есть больше крестоцветных овощей для профилактики онкологических заболеваний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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