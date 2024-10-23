«Коммерсант»: экс-сенатор Арашуков передал взятку сотруднику ФСИН через тайник

Взятку через тайник передал сотруднику ФСИН бывший сенатор Рауф Арашуков. Он хотел за деньги получить привилегии в колонии. Об этом сообщили источники.
«Арашуков передал через тайник частями три миллиона рублей взяткой сотруднику ФСИН. Осужденный пытался улучшить условия пожизненного срока. Деньги получил один из адвокатов экс-сенатора от родственника осужденного, они передавались несколькими траншами с июля по октябрь 2024 года», — передает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Уточняется, что среди привилегированных условий содержания значатся получение сверх установленных лимитов свиданий с родственниками, звонков, передач и посылок. А также возможность выбора вида и места работы в колонии и нахождение в камере с определенными заключенными.
Пожизненный срок Рауфу Арашукову дали за убийство. Он обвиняется в организации убийства председателя общественного движения «Адыгэ хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Оно было организовано по заказу его отца.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.