«Коммерсант»: экс-сенатор Арашуков передал взятку сотруднику ФСИН через тайник

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Тайник нашли в колонии
Тайник нашли в колонии Фото:

Взятку через тайник передал сотруднику ФСИН бывший сенатор Рауф Арашуков. Он хотел за деньги получить привилегии в колонии. Об этом сообщили источники.

«Арашуков передал через тайник частями три миллиона рублей взяткой сотруднику ФСИН. Осужденный пытался улучшить условия пожизненного срока. Деньги получил один из адвокатов экс-сенатора от родственника осужденного, они передавались несколькими траншами с июля по октябрь 2024 года», — передает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Уточняется, что среди привилегированных условий содержания значатся получение сверх установленных лимитов свиданий с родственниками, звонков, передач и посылок. А также возможность выбора вида и места работы в колонии и нахождение в камере с определенными заключенными.

Пожизненный срок Рауфу Арашукову дали за убийство. Он обвиняется в организации убийства председателя общественного движения «Адыгэ хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Оно было организовано по заказу его отца.

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Взятку через тайник передал сотруднику ФСИН бывший сенатор Рауф Арашуков. Он хотел за деньги получить привилегии в колонии. Об этом сообщили источники. «Арашуков передал через тайник частями три миллиона рублей взяткой сотруднику ФСИН. Осужденный пытался улучшить условия пожизненного срока. Деньги получил один из адвокатов экс-сенатора от родственника осужденного, они передавались несколькими траншами с июля по октябрь 2024 года», — передает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. Уточняется, что среди привилегированных условий содержания значатся получение сверх установленных лимитов свиданий с родственниками, звонков, передач и посылок. А также возможность выбора вида и места работы в колонии и нахождение в камере с определенными заключенными. Пожизненный срок Рауфу Арашукову дали за убийство. Он обвиняется в организации убийства председателя общественного движения «Адыгэ хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Оно было организовано по заказу его отца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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