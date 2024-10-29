SECO: Швейцария отказалась выделять Украине кредиты за счет активов РФ

30 октября 2024 в 00:55 Размер текста - 17 +

В Швейцарии объяснили, почему не готовы выделять Украине кредиты за счет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Швейцария не может предоставить Украине займы, финансируемые за счет доходов от замороженных российских активов, как это рассматривается странами Группы семи. Об этом сообщает официальный представитель Государственного секретариата экономики Швейцарии (SECO) Фабиан Майенфиш. «Никакая непредвиденная прибыль от иммобилизованных средств российского Центрального банка не генерируется, поскольку активы швейцарских финансовых институтов не хранятся в центральных депозитариях ценных бумаг, а депонируются в коммерческих банках в виде ликвидных средств», — пояснил Майенфиш, пишет ТАСС. По его словам, в Швейцарии не создается никакой непредвиденной прибыли от заблокированных средств, так как они не хранятся в центральных депозитариях. Также Майенфиш добавил, что в Швейцарии отсутствуют непредвиденные прибыли, которые могли бы использоваться для предоставления кредитов Украине. «Таким образом, в Швейцарии нет непредвиденных прибылей, которые могли бы послужить основой для кредита, подобного кредиту G7», — резюмировал он. Европейский союз намерен предоставить Украине финансовую помощь в виде кредита, объемом приблизительно 18 миллиардов евро. Средства для этого будут направлены из доходов, полученных в результате замораживания активов России, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Швейцария не может предоставить Украине займы, финансируемые за счет доходов от замороженных российских активов, как это рассматривается странами Группы семи. Об этом сообщает официальный представитель Государственного секретариата экономики Швейцарии (SECO) Фабиан Майенфиш. «Никакая непредвиденная прибыль от иммобилизованных средств российского Центрального банка не генерируется, поскольку активы швейцарских финансовых институтов не хранятся в центральных депозитариях ценных бумаг, а депонируются в коммерческих банках в виде ликвидных средств», — пояснил Майенфиш, пишет ТАСС. По его словам, в Швейцарии не создается никакой непредвиденной прибыли от заблокированных средств, так как они не хранятся в центральных депозитариях. Также Майенфиш добавил, что в Швейцарии отсутствуют непредвиденные прибыли, которые могли бы использоваться для предоставления кредитов Украине. «Таким образом, в Швейцарии нет непредвиденных прибылей, которые могли бы послужить основой для кредита, подобного кредиту G7», — резюмировал он. Европейский союз намерен предоставить Украине финансовую помощь в виде кредита, объемом приблизительно 18 миллиардов евро. Средства для этого будут направлены из доходов, полученных в результате замораживания активов России, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.