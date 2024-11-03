03 ноября 2024

Помогавший ВС России Мартиндейл заявил о начале процесса предоставления убежища

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Американец Дэниел Мартиндейл надеется на предоставление убежища в России Фото:

Начался процесс предоставления политического убежища в России гражданину США Дэниэлу Мартиндейлу, который помогал Вооруженным Силам России (ВС РФ). Об этом он сообщил в беседе с журналистам. Он отметил, что рассчитывает на положительное решение по своему делу в ближайшее время.

«Я думаю, что процесс предоставления мне убежища уже начался», — сказал Мартиндейл. Его слова передают РИА Новости.

Ранее сообщалось, что американский гражданин, сотрудничавший с российскими властями, был эвакуирован из Богоявленки, расположенной недалеко от Угледара. На протяжении двух лет он находился в зоне СВО и предоставлял России ценные сведения разведки.

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Начался процесс предоставления политического убежища в России гражданину США Дэниэлу Мартиндейлу, который помогал Вооруженным Силам России (ВС РФ). Об этом он сообщил в беседе с журналистам. Он отметил, что рассчитывает на положительное решение по своему делу в ближайшее время. «Я думаю, что процесс предоставления мне убежища уже начался», — сказал Мартиндейл. Его слова передают РИА Новости. Ранее сообщалось, что американский гражданин, сотрудничавший с российскими властями, был эвакуирован из Богоявленки, расположенной недалеко от Угледара. На протяжении двух лет он находился в зоне СВО и предоставлял России ценные сведения разведки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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