Начался процесс предоставления политического убежища в России гражданину США Дэниэлу Мартиндейлу, который помогал Вооруженным Силам России (ВС РФ). Об этом он сообщил в беседе с журналистам. Он отметил, что рассчитывает на положительное решение по своему делу в ближайшее время.
«Я думаю, что процесс предоставления мне убежища уже начался», — сказал Мартиндейл. Его слова передают РИА Новости.
Ранее сообщалось, что американский гражданин, сотрудничавший с российскими властями, был эвакуирован из Богоявленки, расположенной недалеко от Угледара. На протяжении двух лет он находился в зоне СВО и предоставлял России ценные сведения разведки.
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