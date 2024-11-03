Помогавший ВС России Мартиндейл заявил о начале процесса предоставления убежища

04 ноября 2024 в 06:42 Размер текста - 17 +

Американец Дэниел Мартиндейл надеется на предоставление убежища в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Начался процесс предоставления политического убежища в России гражданину США Дэниэлу Мартиндейлу, который помогал Вооруженным Силам России (ВС РФ). Об этом он сообщил в беседе с журналистам. Он отметил, что рассчитывает на положительное решение по своему делу в ближайшее время. «Я думаю, что процесс предоставления мне убежища уже начался», — сказал Мартиндейл. Его слова передают РИА Новости. Ранее сообщалось, что американский гражданин, сотрудничавший с российскими властями, был эвакуирован из Богоявленки, расположенной недалеко от Угледара. На протяжении двух лет он находился в зоне СВО и предоставлял России ценные сведения разведки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начался процесс предоставления политического убежища в России гражданину США Дэниэлу Мартиндейлу, который помогал Вооруженным Силам России (ВС РФ). Об этом он сообщил в беседе с журналистам. Он отметил, что рассчитывает на положительное решение по своему делу в ближайшее время. «Я думаю, что процесс предоставления мне убежища уже начался», — сказал Мартиндейл. Его слова передают РИА Новости. Ранее сообщалось, что американский гражданин, сотрудничавший с российскими властями, был эвакуирован из Богоявленки, расположенной недалеко от Угледара. На протяжении двух лет он находился в зоне СВО и предоставлял России ценные сведения разведки.