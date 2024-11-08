08 ноября 2024

«Украина.ру»: ВС РФ ударили авиабомбами по целям в Харькове

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Самолеты ВКС России нанесли удары по целям противника
Самолеты ВКС России нанесли удары по целям противника Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские вооруженные силы нанесли удары авиабомбами по целям в Харькове. Об этом сообщил портал «Украина.ру».

«ВКС России нанесли несколько ударов авиабомбами по целям в Харькове», — говорится в сообщении. Также российские войска поразили цели в Одессе и Днепропетровске.

Агентство направило редакционный запрос в пресс-службу Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.

ВС России в период со 2 по 8 ноября нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по предприятиям ВПК Украины, в том числе, объектам энергетики, инфраструктуре военных аэродромов. Были поражены производственные цеха, арсеналы, склады боеприпасов и горючего, передает RT.

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Российские вооруженные силы нанесли удары авиабомбами по целям в Харькове. Об этом сообщил портал «Украина.ру». «ВКС России нанесли несколько ударов авиабомбами по целям в Харькове», — говорится в сообщении. Также российские войска поразили цели в Одессе и Днепропетровске. Агентство направило редакционный запрос в пресс-службу Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается. ВС России в период со 2 по 8 ноября нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по предприятиям ВПК Украины, в том числе, объектам энергетики, инфраструктуре военных аэродромов. Были поражены производственные цеха, арсеналы, склады боеприпасов и горючего, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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