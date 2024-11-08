«Украина.ру»: ВС РФ ударили авиабомбами по целям в Харькове

Российские вооруженные силы нанесли удары авиабомбами по целям в Харькове. Об этом сообщил портал «Украина.ру».
«ВКС России нанесли несколько ударов авиабомбами по целям в Харькове», — говорится в сообщении. Также российские войска поразили цели в Одессе и Днепропетровске.
Агентство направило редакционный запрос в пресс-службу Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.
ВС России в период со 2 по 8 ноября нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по предприятиям ВПК Украины, в том числе, объектам энергетики, инфраструктуре военных аэродромов. Были поражены производственные цеха, арсеналы, склады боеприпасов и горючего, передает RT.
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