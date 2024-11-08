08 ноября 2024

Юмористку Елену Степаненко заподозрили в махинациях с завещанием подруги

Назначена экспертиза по иску против Степаненко о недействительном завещании
© Служба новостей «URA.RU»
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Иск против Степаненко подали родственники Натальи Маголы
Иск против Степаненко подали родственники Натальи Маголы Фото:

Юмористку Елену Степаненко заподозрили в мошенничестве с завещанием своей подруги, дизайнерши Натальи Маголы. Хамовнический суд Москвы назначил посмертную экспертизу по иску о признании завещания недействительным, согласно которому Степаненко унаследовала квартиры в Сочи и антиквариат. Об этом говорится в документах суда.

«Суд определил: назначить по гражданскому делу по иску к Цвийич Ивану, Курташу Анатолию Степановичу, Степаненко Елене Григорьевне о признании завещания недействительным заочную (посмертную) комплексную психолого-психиатрическую экспертизу», — передает содержание судебных материалов ТАСС. Там добавили, что на основании этого завещания Степаненко унаследовала квартиры в Сочи и антикварные предметы.

Экспертиза должна выяснить, могла ли Магола осознавать свои действия при составлении завещания. Иск подали родственники покойной. Ответчиками по делу являются не только Степаненко, но и другие лица, указанные в завещании. Расходы на экспертизу будут оплачены истцами, говорится в документах.

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Юмористку Елену Степаненко заподозрили в мошенничестве с завещанием своей подруги, дизайнерши Натальи Маголы. Хамовнический суд Москвы назначил посмертную экспертизу по иску о признании завещания недействительным, согласно которому Степаненко унаследовала квартиры в Сочи и антиквариат. Об этом говорится в документах суда. «Суд определил: назначить по гражданскому делу по иску к Цвийич Ивану, Курташу Анатолию Степановичу, Степаненко Елене Григорьевне о признании завещания недействительным заочную (посмертную) комплексную психолого-психиатрическую экспертизу», — передает содержание судебных материалов ТАСС. Там добавили, что на основании этого завещания Степаненко унаследовала квартиры в Сочи и антикварные предметы. Экспертиза должна выяснить, могла ли Магола осознавать свои действия при составлении завещания. Иск подали родственники покойной. Ответчиками по делу являются не только Степаненко, но и другие лица, указанные в завещании. Расходы на экспертизу будут оплачены истцами, говорится в документах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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