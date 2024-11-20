21 ноября — особый день по православному календарю. В эту дату отмечают Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Что это за праздник и как его стоит провести — в материале URA.RU.
Кто такой Архистратиг Михаил
Архистратиг (Архангел) Михаил — это главный, высокопочитаемый архангел. Его считают главой святого воинства Ангелов и Архангелов Божьих. Архистратиг выступил против отпавших от Бога ангелов и их предводителя Денницы, который впоследствии был низвергнут с неба и стал известен как Люцифер.
В Священном Писании Архангел Михаил предстает вождем в битве против дьявола, принявшего облик дракона. Церковь почитает его как защитника веры и борца против ересей и зла.
Чудеса Архистратига Михаила
Христиане знают о множестве чудес, которые совершил Архистратиг Михаил. Так, Архангел не позволил уничтожить храм, воздвигнутый в его честь в античном городе Колоссы, а также уничтожить устроителя церкви Архиппа. Архистратиг Михаил услышал молитвы Архиппа, ударил жезлом по горе и открыл в ней расселину и, таким образом, отвел от храма грозные потоки воды, направленные недоброжелателями.
Русская православная церковь чтит Архангела Михаила как спасителя Новгорода от нашествия войск хана Батыя. В Волоколамском патерике сказано, что Архангел явился Батыю и запретил ему идти на Новгород. Позднее в Киеве хан увидел образ Архистратига Михаила и сказал: «Сей возбранил мне идти на Великий Новгород».
Что такое Собор Архистратига Михаила
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных отмечают с IV века. Праздник установили на Ладиокийском Соборе, который состоялся за несколько лет до Первого Вселенского.
На Ладиокийском Соборе осудили поклонение ангелам как творцам и правителям мира, назвали это ересью, определили девять ангельских чинов и решили, что ангелов следует почитать как духов, служащих Богу и помогающих людям в делах спасения. Именно такой точки зрения до сих пор придерживается Русская православная церковь.
Дата праздника имеет большое символическое значение. Он совершается в девятом месяце (именно такой порядковый номер имел ноябрь в древнем календаре) в знак соответствия девяти ангельским чинам, установленным на Ладиокийском соборе.
По старому стилю праздник выпадал на 8 ноября. Восьмой день месяца предвещал будущий Собор всех Сил Небесных в день Страшного Суда Божия, который святые отцы называют «днем восьмым».
Как празднуют Собор Архистратига Михаила
В день празднования Собора Архистратига Михаила в православных храмах традиционно проводят литургию, читают каноны и акафисты главе святого воинства. Если возможности пойти на службу нет, прочитать эти тексты можно дома.
Что можно делать в день Собора Архистратига Михаила
Празднование Собора Архистратига Михаила не выпадает на постный день, поэтому не приносит в жизнь православного человека никаких ограничений. 21 ноября разрешено есть все продукты, в том числе животного происхождения. Богатый стол с мясными блюдами поощрялся на Собор Архистратига Михаила, который также называли Михайловым днем. Сытные угощения помогали верующим набраться сил перед скорым Рождественским постом.
Хорошо будет позвать в этот день гостей и провести время для приятной беседой, а вот ссориться и сплетничать в Михайлов день, по народному поверью, не стоит.
Приметы в Михайлов день
Для дня празднования Собора Архистратига Михаила есть сразу несколько погодных примет. Считалось, что если в этот день на небе ни облачка, значит, скоро наступят сильные морозы. Утренний иней обещал снежную зиму, а снегопад предвещал, что снег пролежит как минимум до Пасхи.
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