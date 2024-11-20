Госдума разрешила властям скрывать информацию при военном положении

Госдума одобрила в первом чтении проект конституционного закона, который предоставляет право органам государственной власти различных уровней, а также прокуратуре и следственным органам, ограничивать распространение информации о своей работе в период действия военного положения. Об этом говорится на сайте Госдумы.
Предложенный законопроект усиливает меры по управлению доступом к информации в районах, где действует военное положение. Это касается деятельности не только федеральных исполнительных органов, но и исполнительных органов на уровне субъектов РФ, органов военного управления, местных администраций и различных организаций. Инициатива предусматривает введение таких мер по указам президента РФ и наделяет соответствующими полномочиями исполнительные органы власти. Кроме того, в рамках проекта закона расширяются полномочия Верховного суда РФ, Генеральной прокуратуры РФ и Следственного комитета по ограничению доступа к информации о работе органов прокуратуры, судебных и следственных органов на территориях, где установлено военное положение.
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