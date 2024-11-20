События в российских регионах все чаще становятся базой для фейков

В России становится меньше федеральных вбросов

20 ноября 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Базой для фейков все чаще становятся региональные повестки, заявил замдиректора «Диалог Регионы» Кирилл Истомин Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В России становится меньше федеральных вбросов. Вместо них все чаще появляются фейки, которые касаются событий, происходящих в отдельных регионах. Об этом URA.RU рассказал на международном форуме «Диалог о фейках 2.0» первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин. «Если раньше много было таких больших информационных угроз или атак, то сейчас они больше смещаются в регионы и касаются отдельных приграничных районов или субъектов и концентрируются на их региональной повестке. Думаю, что такая тенденция уйдет именно в то, что будет больше локальных информационных вбросов и меньше больших федеральных вбросов», — сказал Истомин. Международный форум «Диалог о фейках 2.0», на котором собралось свыше тысячи участников из разных стран, проходит в Москве 20 ноября. Ранее в рамках мероприятия официальный представитель МИД Мария Захарова призвала бороться с фейками об истории и политических событиях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России становится меньше федеральных вбросов. Вместо них все чаще появляются фейки, которые касаются событий, происходящих в отдельных регионах. Об этом URA.RU рассказал на международном форуме «Диалог о фейках 2.0» первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин. «Если раньше много было таких больших информационных угроз или атак, то сейчас они больше смещаются в регионы и касаются отдельных приграничных районов или субъектов и концентрируются на их региональной повестке. Думаю, что такая тенденция уйдет именно в то, что будет больше локальных информационных вбросов и меньше больших федеральных вбросов», — сказал Истомин. Международный форум «Диалог о фейках 2.0», на котором собралось свыше тысячи участников из разных стран, проходит в Москве 20 ноября. Ранее в рамках мероприятия официальный представитель МИД Мария Захарова призвала бороться с фейками об истории и политических событиях.