События в российских регионах все чаще становятся базой для фейков

В России становится меньше федеральных вбросов
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Базой для фейков все чаще становятся региональные повестки, заявил замдиректора «Диалог Регионы» Кирилл Истомин Фото:

В России становится меньше федеральных вбросов. Вместо них все чаще появляются фейки, которые касаются событий, происходящих в отдельных регионах. Об этом URA.RU рассказал на международном форуме «Диалог о фейках 2.0» первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

«Если раньше много было таких больших информационных угроз или атак, то сейчас они больше смещаются в регионы и касаются отдельных приграничных районов или субъектов и концентрируются на их региональной повестке. Думаю, что такая тенденция уйдет именно в то, что будет больше локальных информационных вбросов и меньше больших федеральных вбросов», — сказал Истомин.

Международный форум «Диалог о фейках 2.0», на котором собралось свыше тысячи участников из разных стран, проходит в Москве 20 ноября. Ранее в рамках мероприятия официальный представитель МИД Мария Захарова призвала бороться с фейками об истории и политических событиях.

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В России становится меньше федеральных вбросов. Вместо них все чаще появляются фейки, которые касаются событий, происходящих в отдельных регионах. Об этом URA.RU рассказал на международном форуме «Диалог о фейках 2.0» первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин. «Если раньше много было таких больших информационных угроз или атак, то сейчас они больше смещаются в регионы и касаются отдельных приграничных районов или субъектов и концентрируются на их региональной повестке. Думаю, что такая тенденция уйдет именно в то, что будет больше локальных информационных вбросов и меньше больших федеральных вбросов», — сказал Истомин. Международный форум «Диалог о фейках 2.0», на котором собралось свыше тысячи участников из разных стран, проходит в Москве 20 ноября. Ранее в рамках мероприятия официальный представитель МИД Мария Захарова призвала бороться с фейками об истории и политических событиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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