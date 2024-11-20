ЦБ сможет ограничивать выдачу ипотеки и автокредитов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЦБ РФ сможет ограничить для банков и МФО выдачу автокредитов
ЦБ РФ сможет ограничить для банков и МФО выдачу автокредитов Фото:

Центробанк с апреля 2025 года получит право на ограничения по выдачи автомобильных кредитов и рискованных ипотечных кредитов. Такие ограничения коснутся банков и микрофинансовых организаций (МФО). Об этом сообщает регулятор на официальном сайте. 

«Банк России с апреля 2025 года сможет устанавливать для банков и микрофинансовых организаций макропруденциальные лимиты в ипотеке и автокредитовании», — говорится на сайте регулятора. Подобные лимиты позволят предотвращать накопление рисков МФО и банками, а также сдерживать рост закредитованности россиян. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центробанк с апреля 2025 года получит право на ограничения по выдачи автомобильных кредитов и рискованных ипотечных кредитов. Такие ограничения коснутся банков и микрофинансовых организаций (МФО). Об этом сообщает регулятор на официальном сайте.  «Банк России с апреля 2025 года сможет устанавливать для банков и микрофинансовых организаций макропруденциальные лимиты в ипотеке и автокредитовании», — говорится на сайте регулятора. Подобные лимиты позволят предотвращать накопление рисков МФО и банками, а также сдерживать рост закредитованности россиян. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...