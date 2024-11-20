ЦБ сможет ограничивать выдачу ипотеки и автокредитов

Центробанк с апреля 2025 года получит право на ограничения по выдачи автомобильных кредитов и рискованных ипотечных кредитов. Такие ограничения коснутся банков и микрофинансовых организаций (МФО). Об этом сообщает регулятор на официальном сайте.
«Банк России с апреля 2025 года сможет устанавливать для банков и микрофинансовых организаций макропруденциальные лимиты в ипотеке и автокредитовании», — говорится на сайте регулятора. Подобные лимиты позволят предотвращать накопление рисков МФО и банками, а также сдерживать рост закредитованности россиян.
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