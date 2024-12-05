Жителю Курганской области вынесли приговор в Екатеринбурге за призывы взорвать здание судебных приставов в Шадринске. Мужчине назначали штраф в 800 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.
«В Екатеринбурге осужден житель Шадринска за призыв к теракту. 34-летний мужчина в одном из сообществ разместил призыв совершить взрыв в здании ФССП с целью воспрепятствовать деятельности судебных приставов», — сообщили URA.RU в ведомстве.
За пропаганду терроризма мужчину осудили по части второй статьи 205.2 УК РФ. Осужденному назначили штраф в размере 800 тысяч рублей.
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