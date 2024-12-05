В Екатеринбурге осудили курганца за призывы взорвать здание судебных приставов

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Шадринца осудили за призывы взорвать здание судебных приставов
Шадринца осудили за призывы взорвать здание судебных приставов Фото:

Жителю Курганской области вынесли приговор в Екатеринбурге за призывы взорвать здание судебных приставов в Шадринске. Мужчине назначали штраф в 800 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

«В Екатеринбурге осужден житель Шадринска за призыв к теракту. 34-летний мужчина в одном из сообществ разместил призыв совершить взрыв в здании ФССП с целью воспрепятствовать деятельности судебных приставов», — сообщили URA.RU в ведомстве.

За пропаганду терроризма мужчину осудили по части второй статьи 205.2 УК РФ. Осужденному назначили штраф в размере 800 тысяч рублей.

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Жителю Курганской области вынесли приговор в Екатеринбурге за призывы взорвать здание судебных приставов в Шадринске. Мужчине назначали штраф в 800 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области. «В Екатеринбурге осужден житель Шадринска за призыв к теракту. 34-летний мужчина в одном из сообществ разместил призыв совершить взрыв в здании ФССП с целью воспрепятствовать деятельности судебных приставов», — сообщили URA.RU в ведомстве. За пропаганду терроризма мужчину осудили по части второй статьи 205.2 УК РФ. Осужденному назначили штраф в размере 800 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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