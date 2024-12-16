Путин признал, что РФ не может до бесконечности повышать военные расходы

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Российский народ помогает армии как может, заявил Путин
Российский народ помогает армии как может, заявил Путин Фото:

Россия не имеет возможности безгранично увеличивать свои военные расходы. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ сказал президент России Владимир Путин.

«Россия не может до бесконечности повышать военные расходы», — заявил Путин. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24». Президент отметил, что как народ, так и государство делают все возможное для поддержки Вооруженных сил страны.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что почти треть федерального бюджета России, а именно 32%, тратится на спецоперацию на Украине. Это составляет 6,3% от ВВП. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в новом трехлетнем бюджете приоритет будет отдан участникам СВО и их семьям, а расходование средств будет находиться под парламентским контролем.

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Россия не имеет возможности безгранично увеличивать свои военные расходы. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ сказал президент России Владимир Путин. «Россия не может до бесконечности повышать военные расходы», — заявил Путин. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24». Президент отметил, что как народ, так и государство делают все возможное для поддержки Вооруженных сил страны. Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что почти треть федерального бюджета России, а именно 32%, тратится на спецоперацию на Украине. Это составляет 6,3% от ВВП. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в новом трехлетнем бюджете приоритет будет отдан участникам СВО и их семьям, а расходование средств будет находиться под парламентским контролем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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