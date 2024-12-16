Путин признал, что РФ не может до бесконечности повышать военные расходы

Россия не имеет возможности безгранично увеличивать свои военные расходы. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ сказал президент России Владимир Путин.
«Россия не может до бесконечности повышать военные расходы», — заявил Путин. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24». Президент отметил, что как народ, так и государство делают все возможное для поддержки Вооруженных сил страны.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что почти треть федерального бюджета России, а именно 32%, тратится на спецоперацию на Украине. Это составляет 6,3% от ВВП. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в новом трехлетнем бюджете приоритет будет отдан участникам СВО и их семьям, а расходование средств будет находиться под парламентским контролем.
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