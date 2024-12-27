Медведев раскрыл, что Россия сделает со «слабыми странами» после завершения СВО

Медведев: после завершения СВО Россия, вероятно, простит «слабые страны»
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По мнению Медведева, после завершения СВО на Украине, Россия может простить «слабые страны», поддавшиеся давлению англосаксов
По мнению Медведева, после завершения СВО на Украине, Россия может простить «слабые страны», поддавшиеся давлению англосаксов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После завершения специальной военной операции (СВО) на Украине Россия простит «слабые страны», которые поддались давлению англосаксов и заняли антироссийскую позицию. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«В связи с завершением гибридной войны Запада против России ... наша страна вполне может ... простить те слабые страны, которые поддались давлению англосаксов и приняли хотя бы и пассивное участие в антироссийском западном треше (в основном это ряд стран Азии и Латинской Америки)», — заявил Медведев. Мнение по поводу дальнейшего развития отношений России с другими странами после завершения спецоперации на Украине он высказал в своем telegram-канале

Зампред Совбеза РФ также высказал мнение, что для России война, например, с США финансово невыгодна. По словам Медведева, вести конфликт с Штатами «накладно», так как боевое противостояние, очевидно, перерастет в «мировую ядерную войну».

Ранее многие российские политики допустили возможность начала переговоров России и Украины в 2025 году, направленных на мирное разрешение украинского конфликта. Во время прямой линии, которая прошла 19 декабря, президент России Владимир Путин также выразил готовность к проведению переговоров и поиску компромиссных решений.

Глава Украины Владимир Зеленский за текущий год не раз менял свою позицию по поводу проведения переговоров с РФ. В интервью для «Суспiльне» украинский лидер заявил, что намерен «приложить все усилия», чтобы конфликт с Россией завершился к 2025 году.

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После завершения специальной военной операции (СВО) на Украине Россия простит «слабые страны», которые поддались давлению англосаксов и заняли антироссийскую позицию. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «В связи с завершением гибридной войны Запада против России ... наша страна вполне может ... простить те слабые страны, которые поддались давлению англосаксов и приняли хотя бы и пассивное участие в антироссийском западном треше (в основном это ряд стран Азии и Латинской Америки)», — заявил Медведев. Мнение по поводу дальнейшего развития отношений России с другими странами после завершения спецоперации на Украине он высказал в своем telegram-канале.  Зампред Совбеза РФ также высказал мнение, что для России война, например, с США финансово невыгодна. По словам Медведева, вести конфликт с Штатами «накладно», так как боевое противостояние, очевидно, перерастет в «мировую ядерную войну». Ранее многие российские политики допустили возможность начала переговоров России и Украины в 2025 году, направленных на мирное разрешение украинского конфликта. Во время прямой линии, которая прошла 19 декабря, президент России Владимир Путин также выразил готовность к проведению переговоров и поиску компромиссных решений. Глава Украины Владимир Зеленский за текущий год не раз менял свою позицию по поводу проведения переговоров с РФ. В интервью для «Суспiльне» украинский лидер заявил, что намерен «приложить все усилия», чтобы конфликт с Россией завершился к 2025 году.
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