После завершения специальной военной операции (СВО) на Украине Россия простит «слабые страны», которые поддались давлению англосаксов и заняли антироссийскую позицию. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«В связи с завершением гибридной войны Запада против России ... наша страна вполне может ... простить те слабые страны, которые поддались давлению англосаксов и приняли хотя бы и пассивное участие в антироссийском западном треше (в основном это ряд стран Азии и Латинской Америки)», — заявил Медведев. Мнение по поводу дальнейшего развития отношений России с другими странами после завершения спецоперации на Украине он высказал в своем telegram-канале.
Зампред Совбеза РФ также высказал мнение, что для России война, например, с США финансово невыгодна. По словам Медведева, вести конфликт с Штатами «накладно», так как боевое противостояние, очевидно, перерастет в «мировую ядерную войну».
Ранее многие российские политики допустили возможность начала переговоров России и Украины в 2025 году, направленных на мирное разрешение украинского конфликта. Во время прямой линии, которая прошла 19 декабря, президент России Владимир Путин также выразил готовность к проведению переговоров и поиску компромиссных решений.
Глава Украины Владимир Зеленский за текущий год не раз менял свою позицию по поводу проведения переговоров с РФ. В интервью для «Суспiльне» украинский лидер заявил, что намерен «приложить все усилия», чтобы конфликт с Россией завершился к 2025 году.
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