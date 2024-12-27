Рэпера Лигалайза внесли в список иноагентов

Рэпер Лигалайз (настоящее имя — Андрей Меньшиков) был признан иностранным агентом. Решение вынесло Министерство юстиций. В список также попал глава расследований «Медузы» (СМИ, признанное иноагентом в РФ) Алексей Ковалев.
«27 декабря 2024 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.А. Ковалев, А.В . Меньшиков», — говорится на сайте ведомства. Также в этот список вошли автор владимирского канала «Резонанс» Данил Беляков и бывший протоиерей Андрей Львов. В том числе два проекта: Transparency International и «Страна и мир. Sakharov Review».
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