Рэпера Лигалайза внесли в список иноагентов

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Андрей Меньшиков попал в реестр иноагентов
Андрей Меньшиков попал в реестр иноагентов Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Рэпер Лигалайз (настоящее имя — Андрей Меньшиков) был признан иностранным агентом. Решение вынесло Министерство юстиций. В список также попал глава расследований «Медузы» (СМИ, признанное иноагентом в РФ) Алексей Ковалев.

«27 декабря 2024 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.А. Ковалев, А.В . Меньшиков», — говорится на сайте ведомства. Также в этот список вошли автор владимирского канала «Резонанс» Данил Беляков и бывший протоиерей Андрей Львов. В том числе два проекта: Transparency International и «Страна и мир. Sakharov Review». 

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Рэпер Лигалайз (настоящее имя — Андрей Меньшиков) был признан иностранным агентом. Решение вынесло Министерство юстиций. В список также попал глава расследований «Медузы» (СМИ, признанное иноагентом в РФ) Алексей Ковалев. «27 декабря 2024 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.А. Ковалев, А.В . Меньшиков», — говорится на сайте ведомства. Также в этот список вошли автор владимирского канала «Резонанс» Данил Беляков и бывший протоиерей Андрей Львов. В том числе два проекта: Transparency International и «Страна и мир. Sakharov Review». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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