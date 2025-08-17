Зарубин: охраннику Трампа стало плохо во время саммита на Аляске

Один из американских охранников едва не потерял сознание во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.
«Даже американские охранники не выдерживали напряжения, и кого-то уносили в обморочном состоянии», — написал Зарубин в своем telegram-канале. По его словам, инцидент произошел непосредственно в зале, где проходили переговоры лидеров двух стран. На опубликованных им кадрах сотрудники службы безопасности выносят мужчину в форменной одежде за пределы помещения.
Как уточнил журналист, атмосфера встречи отличалась повышенной напряженностью из-за высокого уровня ответственности и мер безопасности. Подробности о состоянии охранника и причинах его недомогания пока не раскрываются.
Историческая встреча президентов России и США на Аляске сопровождалась повышенным вниманием со стороны мировых СМИ и общественности. Западные журналисты отмечали необычайно теплый прием Владимира Путина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.