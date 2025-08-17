Стало известно, чем грозит Украине временное прекращение огня без мирного соглашения

RS: прекращение огня на Украине без мирного соглашения навредит Киеву и ЕС
Установление режима прекращения огня на Украине без достижения полноценного мирного соглашения может обернуться негативными последствиями для Киева и Европы в долгосрочной перспективе. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.

«Призыв к прекращению огня без мирного соглашения также противоречит реальным интересам Украины и Европы. Такое прекращение огня было бы крайне хрупким, и даже если бы обе стороны (в основном) соблюдали его, это привело бы к полузамороженному конфликту с постоянным риском возобновления», — сообщает Responsible Statecraft.

По мнению автора публикации, это существенно осложнило бы для Украины реализацию реформ и обеспечение экономического роста, которые являются необходимыми условиями для начала процесса интеграции в Европейский союз. В случае временной приостановки боевых действий наиболее неблагоприятным вариантом развития ситуации может стать ввод на территорию Украины военного контингента, сформированного так называемой коалицией желающих, говорится в публикации.

В субботу на территории Аляски состоялись переговоры между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Встреча глав государств прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон, расположенной в Анкоридже. Обсуждение в ограниченном составе, проходившее в формате «три на три», длилось два часа и сорок пять минут.

