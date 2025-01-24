РБК: эксперты РАН предложили реформу зарплат российских чиновников

Ученые Российской академии наук и Плехановского университета предложили реформу зарплат чиновников в России, ориентируясь на опыт Сингапура. Согласно их исследованию, опубликованному в журнале «Вопросы философии», такой подход может способствовать снижению коррупционных рисков и повышению эффективности работы госслужащих. Эксперты уверены, что высокое качество управления и адекватное стимулирование могут стать ключом к экономическому рывку.
«Реформирование российской государственной службы на современном этапе развития целесообразно провести по сингапурскому варианту. Этот вариант подразумевает высокий уровень оплаты труда госслужащих для снижения коррупционных рисков и привлечения талантливых кадров, а также обеспечение прямой зависимости размера зарплаты чиновников от достигнутого уровня социально-экономического развития страны», — отмечают специалисты РАН в своей статье: «Трансформация современной России в социальное государство: объективная реальность или утопия?». Выводы аналитиков передает РБК.
По словам исследователей, главный секрет сингапурского успеха кроется в высокоэффективном управлении в сочетании с тотальным перфекционизмом. Главное в предложении ученых — изменение системы оплаты труда и премирования региональных чиновников. Согласно их выводам, высокоэффективное управление в сочетании с тотальным перфекционизмом сделало Сингапур одним из наиболее успешных государств мира, а похожие меры могут быть применены и в России для достижения лучших результатов в социально-экономическом развитии, отмечают авторы.
Кроме того, предлагается новый метод оценки эффективности работы губернаторов и региональных министерств. Этот подход предусматривает создание интегрального индекса социально-экономического развития и экологической безопасности, что позволит более объективно оценивать результаты работы каждого региона. Важной частью реформы является также перераспределение премиального фонда в зависимости от достигнутых показателей, что должно способствовать коллективной работе и снижению коррупционных проявлений.
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