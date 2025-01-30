Вдовец оскорблявшей звезд блогерши Лены Миро впервые нарушил молчание

Трагическую смерть Лены Миро впервые подтвердили ее близкие. На связь в одной из соцсетей вышел вдовец блогерши фотограф Ричард Прайд и поделился своей скорбью.
«Мое сердце пусто. Ты незаменима. Ты не похожа ни на кого из тех, кого я встречал. Как же мне повезло, что ты моя любимая жена и партнер, мой доверенный второй пилот. Мое самое большое достижение — это наша любовь. Я всегда буду любить тебя. Я всегда буду дорожить тобой», — написал мужчина в своей соцсети.
Ричард сообщил, что супруга погибла 20 апреля 2024 года. Лене было 42 года. Мужчина поблагодарил супругу за то, что она дала ему возможность прочувствовать настоящую любовь. Те, кто знал Миро, также уверяли, что она была добрым и отзывчивым человеком, несмотря на свой публичный стервозный образ.
«Спасибо за каждую секунду, проведенную вместе с тобой. Ты принесла в мою жизнь много радости, смысла и любви — больше, чем я мог себе представить. Если бы мы не нашли друг друга, я бы никогда не познал истинной радости и глубокой любви. Ты создала меня. С тобой я невероятно вырос. Я дал тебе все, что у меня было. Все… Я вышел далеко за рамки всего, что считал возможным. Не было ничего, чего бы я не отдал, чтобы спасти тебя — свою собственную жизнь. Я не смог спасти тебя. Я очень, очень старался, моя дорогая», — написал вдовец.
Прошлой весной сообщалось, что Миро попала в серьезное ДТП в США, после которого впала в кому. Выйти из нее женщина уже не смогла. При этом до недавних пор мало, кто верил в смерть Миро. Многие считали, что блогерша инсценировала трагедию. Причиной такого решения якобы стал многочисленный хейт в ее адрес со стороны звезд. URA.RU рассказывает, кем же была Лена Миро (Елена Мироненко, — настоящее имя блогера), которую в свое время боялись все «сливки» отечественного шоу-бизнеса.
Она была первой
У Лены Миро прекрасное образование. Она отучилась на переводчика в Воронежском государственном университете, а также училась в Кембриджском колледже. В Лондоне она параллельно зарабатывала тем, что организовывала дискотеки для соотечественников. А когда она вернулась в Россию, устроилась работать переводчиком-синхронистом.
Свою карьеру Миро начинала как писательница. Она писала не только романы, но и книги о том, как похудеть.
Лена Миро прославилась благодаря своему язвительному блогу о звездах в «Живом журнале». Еще несколько лет назад подобный жанр не был особенно распространен, поэтому люди с наслаждением читали очередные посты Лены, которая славилась своим талантом красноречия. Она «распекала» Максима Галкина* (признан Минюстом иноагентом), Яну Рудовскую, Татьяну Навку, Ольгу Бузову, Викторию Боню, Ксению Бородину и многих других звезд. Справедливости ради, стоит заметить, что работала Миро не одна. Поговаривали, что за ней стояла целая команда реакторов, из-под клавиатуры которых и выходили такие яркие посты.
Меня читают красивые люди
Таким был девиз Лены. Она катком проезжалась по внешности, а особенно — лишнему весу звезд, чем, разумеется, сильно задевала их. Вместе с популярностью росла и волна хейта в ее адрес. Однако попытки закрыть ей рот никак не останавливали Миро. Она продолжала «творить». В 2023 году Лена вышла на связь с читателями и заявила, что берет творческую паузу. После нее блогерша больше не вернулась.
Реакция звезд
После информации о смерти Лены публичные персоны по-разному отреагировали на трагедию. Продюсер Яна Рудковская в своем telegram-канале заявила, что блогершу настигла карма.
«Есть такое выражение — „карма настигла“, означает, что человек рано или поздно будет держать ответ за все, что совершил в своей жизни. Многие люди не понимают, за что им в жизни посылаются проблемы и иногда даже спрашивают „за что?“, не понимая причинно-следственной связи своих прежних поступков. Всем хейтерам-блогерам-ютуберам на заметку», — писала Рудковская.
Виктория Боня, которой также «доставалось» от Лены, была гораздо сдержаннее. «Услышав печальную новость, подумала, что не чувствую никакого злорадства — вот, мол, доигралась. Очень жаль, что так сложилась ее судьба. Я от всей души выражаю соболезнования родным Лены. Призываю всех учиться быть красивыми людьми», — писала экс-участница реалити-шоу «Дом-2».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.