Суд РФ не стал банкротить Euroclear, который заморозил российские активы

Московский суд принял решение не рассматривать иск о признании бельгийского депозитария Euroclear несостоятельным. Об этом сообщила судья арбитражного суда столицы.
«Оставить без рассмотрения заявление о признании несостоятельным Euroclear SA/NV», — сказала судья. Ее слова передает корреспондент РБК. Совладелец компании «Гео системы» (истца) Вадим Николайчук сообщил, что пока не определился с решением оспаривать ли судебное решение.
Вердикт суда последовал после ходатайства представителя Euroclear, который настаивал на прекращении дела о банкротстве. Представитель подчеркнул, что введение процедуры банкротства нарушит выплаты российским инвесторам согласно президентскому указу № 665, так как на счетах Euroclear нет имущества в России, которое могло бы быть использовано для выплат в рамках банкротства.
Истцы, компании «Гео Система» и «Земельный альянс», в свою очередь, настаивали на введении процедуры банкротства. Они считали, что закон о банкротстве имеет приоритет над президентскими указами. Тем не менее, решение суда оставило иск без дальнейшего рассмотрения.
С марта 2022 года бельгийская организация Euroclear и компания Clearstream из Люксембурга приостановили все финансовые операции, связанные с российскими клиентами, включая покупку и продажу ценных бумаг, а также все выплаты по ним. Как сообщал Банк России в декабре 2023 года, на счетах данных депозитариев остались заблокированные активы на сумму 5,7 триллиона рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.