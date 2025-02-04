04 февраля 2025

Суд РФ не стал банкротить Euroclear, который заморозил российские активы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд не стал банкротить бельгийский депозитарий Euroclear
Суд не стал банкротить бельгийский депозитарий Euroclear Фото:

Московский суд принял решение не рассматривать иск о признании бельгийского депозитария Euroclear несостоятельным. Об этом сообщила судья арбитражного суда столицы.

«Оставить без рассмотрения заявление о признании несостоятельным Euroclear SA/NV», — сказала судья. Ее слова передает корреспондент РБК. Совладелец компании «Гео системы» (истца) Вадим Николайчук сообщил, что пока не определился с решением оспаривать ли судебное решение.

Вердикт суда последовал после ходатайства представителя Euroclear, который настаивал на прекращении дела о банкротстве. Представитель подчеркнул, что введение процедуры банкротства нарушит выплаты российским инвесторам согласно президентскому указу № 665, так как на счетах Euroclear нет имущества в России, которое могло бы быть использовано для выплат в рамках банкротства.

Истцы, компании «Гео Система» и «Земельный альянс», в свою очередь, настаивали на введении процедуры банкротства. Они считали, что закон о банкротстве имеет приоритет над президентскими указами. Тем не менее, решение суда оставило иск без дальнейшего рассмотрения.

С марта 2022 года бельгийская организация Euroclear и компания Clearstream из Люксембурга приостановили все финансовые операции, связанные с российскими клиентами, включая покупку и продажу ценных бумаг, а также все выплаты по ним. Как сообщал Банк России в декабре 2023 года, на счетах данных депозитариев остались заблокированные активы на сумму 5,7 триллиона рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Московский суд принял решение не рассматривать иск о признании бельгийского депозитария Euroclear несостоятельным. Об этом сообщила судья арбитражного суда столицы. «Оставить без рассмотрения заявление о признании несостоятельным Euroclear SA/NV», — сказала судья. Ее слова передает корреспондент РБК. Совладелец компании «Гео системы» (истца) Вадим Николайчук сообщил, что пока не определился с решением оспаривать ли судебное решение. Вердикт суда последовал после ходатайства представителя Euroclear, который настаивал на прекращении дела о банкротстве. Представитель подчеркнул, что введение процедуры банкротства нарушит выплаты российским инвесторам согласно президентскому указу № 665, так как на счетах Euroclear нет имущества в России, которое могло бы быть использовано для выплат в рамках банкротства. Истцы, компании «Гео Система» и «Земельный альянс», в свою очередь, настаивали на введении процедуры банкротства. Они считали, что закон о банкротстве имеет приоритет над президентскими указами. Тем не менее, решение суда оставило иск без дальнейшего рассмотрения. С марта 2022 года бельгийская организация Euroclear и компания Clearstream из Люксембурга приостановили все финансовые операции, связанные с российскими клиентами, включая покупку и продажу ценных бумаг, а также все выплаты по ним. Как сообщал Банк России в декабре 2023 года, на счетах данных депозитариев остались заблокированные активы на сумму 5,7 триллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...