Назван российский продукт, в котором больше всего выявлено фальсификата

Наиболее высокий уровень фальсификата в молочных продуктах выявлен в сливочном масле. Именно этот продукт чаще всего поддельного качества. Об этом заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
«К сожалению, прошлый год показал, что наибольшее количество фальсификации — это в сливочном масле», — подчеркнул Данкверт на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока. Он также отметил, что в 2024 году Россельхознадзор и Федеральная налоговая служба начали использовать новую систему, которая позволяет ФНС получать результаты лабораторных исследований для налоговых доначислений предприятиям, использующим растительные жиры вместо молочных.
Кроме того, Сергей Данкверт упомянул о значительном увеличении импорта молочной продукции в Россию в прошлом году — на 100 тысяч тонн. Из них 94% пришлись на поставки из Белоруссии.
В 2024 году россияне столкнулись с массовым повышением цен на сливочное масло. Это было связано с дефицитом поставок продукта в торговые сети.
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