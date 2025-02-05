Назван российский продукт, в котором больше всего выявлено фальсификата

Россельхознадзор: в российском масле выявлен высокий уровень фальсификата
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Сливочное масло чаще всего бывает поддельного качества в России, определили в Россельхознадзоре
Сливочное масло чаще всего бывает поддельного качества в России, определили в Россельхознадзоре Фото:

Наиболее высокий уровень фальсификата в молочных продуктах выявлен в сливочном масле. Именно этот продукт чаще всего поддельного качества. Об этом заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. 

«К сожалению, прошлый год показал, что наибольшее количество фальсификации — это в сливочном масле», — подчеркнул Данкверт на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока. Он также отметил, что в 2024 году Россельхознадзор и Федеральная налоговая служба начали использовать новую систему, которая позволяет ФНС получать результаты лабораторных исследований для налоговых доначислений предприятиям, использующим растительные жиры вместо молочных.

Кроме того, Сергей Данкверт упомянул о значительном увеличении импорта молочной продукции в Россию в прошлом году — на 100 тысяч тонн. Из них 94% пришлись на поставки из Белоруссии.

В 2024 году россияне столкнулись с массовым повышением цен на сливочное масло. Это было связано с дефицитом поставок продукта в торговые сети. 

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Наиболее высокий уровень фальсификата в молочных продуктах выявлен в сливочном масле. Именно этот продукт чаще всего поддельного качества. Об этом заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.  «К сожалению, прошлый год показал, что наибольшее количество фальсификации — это в сливочном масле», — подчеркнул Данкверт на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока. Он также отметил, что в 2024 году Россельхознадзор и Федеральная налоговая служба начали использовать новую систему, которая позволяет ФНС получать результаты лабораторных исследований для налоговых доначислений предприятиям, использующим растительные жиры вместо молочных. Кроме того, Сергей Данкверт упомянул о значительном увеличении импорта молочной продукции в Россию в прошлом году — на 100 тысяч тонн. Из них 94% пришлись на поставки из Белоруссии. В 2024 году россияне столкнулись с массовым повышением цен на сливочное масло. Это было связано с дефицитом поставок продукта в торговые сети. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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