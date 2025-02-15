Раскрыта роль Хакамады на закрытой вечеринке в Москве, куда ворвались силовики

Писательница и бизнес-тренер Ирина Хакамада была в числе гостей на вечеринке в московской гостинице Savoy, где прошел рейд. Об этом сообщил ее представитель.
«Была приглашена друзьями на музыкальное мероприятие и присутствовала только как гость», — заявил представитель Хакамады в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что писательница и бизнес-тренер не планировала свое выступление на закрытой вечеринке.
Утром 15 февраля силовики нагрянули на закрытую вечеринку, где присутствовала Хакамада. В ходе мероприятия нескольких участников увезли в отдел. Также у всех проверяли документы и искали запрещенные вещества.
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