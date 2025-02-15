Раскрыта роль Хакамады на закрытой вечеринке в Москве, куда ворвались силовики

Хакамада была в числе гостей на вечеринке в Москве, где провели рейд
© Служба новостей «URA.RU»
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Хакамада не была организатором вечеринки в Москве
Хакамада не была организатором вечеринки в Москве Фото:

Писательница и бизнес-тренер Ирина Хакамада была в числе гостей на вечеринке в московской гостинице Savoy, где прошел рейд. Об этом сообщил ее представитель.

«Была приглашена друзьями на музыкальное мероприятие и присутствовала только как гость», — заявил представитель Хакамады в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что писательница и бизнес-тренер не планировала свое выступление на закрытой вечеринке.

Утром 15 февраля силовики нагрянули на закрытую вечеринку, где присутствовала Хакамада. В ходе мероприятия нескольких участников увезли в отдел. Также у всех проверяли документы и искали запрещенные вещества.

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Писательница и бизнес-тренер Ирина Хакамада была в числе гостей на вечеринке в московской гостинице Savoy, где прошел рейд. Об этом сообщил ее представитель. «Была приглашена друзьями на музыкальное мероприятие и присутствовала только как гость», — заявил представитель Хакамады в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что писательница и бизнес-тренер не планировала свое выступление на закрытой вечеринке. Утром 15 февраля силовики нагрянули на закрытую вечеринку, где присутствовала Хакамада. В ходе мероприятия нескольких участников увезли в отдел. Также у всех проверяли документы и искали запрещенные вещества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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