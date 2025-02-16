MMA Junkie: Макгрегор пригласил Федора Емельяненко в лигу боев на голых кулаках

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Подробности возможного контракта Макгрегор не озвучивал
Подробности возможного контракта Макгрегор не озвучивал Фото:

Спортсмен и совладелец промоушена Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) Конор Макгрегор предложил российскому бойцу Федору Емельяненко присоединиться к лиге боев на голых кулаках. Об этом сообщает информационное агентство MMA Junkie.

«Эй, Федор, мы ждем», — сказал Макгрегор в ответ на вопрос журналиста об участии Емельяненко в лиге. Слова бойца, прозвучавшие на пресс-конференции, приводит MMA Junkie.

Макгрегор также упомянул, что BKFC заинтересован в привлечении «лучших бойцов всех времен — прошлых, настоящих и будущих». Детали возможного сотрудничества между Емельяненко и промоушеном пока что не уточнены.

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Спортсмен и совладелец промоушена Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) Конор Макгрегор предложил российскому бойцу Федору Емельяненко присоединиться к лиге боев на голых кулаках. Об этом сообщает информационное агентство MMA Junkie. «Эй, Федор, мы ждем», — сказал Макгрегор в ответ на вопрос журналиста об участии Емельяненко в лиге. Слова бойца, прозвучавшие на пресс-конференции, приводит MMA Junkie. Макгрегор также упомянул, что BKFC заинтересован в привлечении «лучших бойцов всех времен — прошлых, настоящих и будущих». Детали возможного сотрудничества между Емельяненко и промоушеном пока что не уточнены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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