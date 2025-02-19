Начальника «дочки» Минобороны будут судить за многомиллионный ущерб

Уголовное дело о превышении полномочий с ущербом в миллионы рублей возбуждено против начальника филиала «Южный» ФГАУ «Росжилкомплекс», подведомственного Минобороны РФ, Сергея Бгатова. Об этом рассказали в главном военном следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ.
«Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении Сергея Бгатова», — передает сообщение правоохранителей РИА Новостей. Там добавили, что он подозревается в неправомерной выплате субсидий для приобретения жилья не имеющему на это права лицу, что нанесло многомиллионный ущерб государству.
Расследование контролируется Главным военным следственным управлением СК РФ. ФГАУ «Росжилкомплекс» отвечает за социальную защиту военнослужащих и их семей в вопросах жилищных прав.
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