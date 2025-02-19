Россельхознадзор выявил нарушения в ветеринарной клинике Петергофа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Условия хранения препаратов не соответствовали установленным стандартам
Условия хранения препаратов не соответствовали установленным стандартам Фото:

Россельхознадзор провел внеплановую проверку ветеринарной клиники в Петергофе по требованию Прокуратуры. Во время проверки были обнаружены значительные нарушения, связанные с неправильным обращением с биологическими отходами и хранением лекарственных средств. Об этом сообщило Северо-Западное управление Россельхознадзора.

«В ветеринарной клинике на складе, в кабинете вакцинации и в кабинете терапии выявлены лекарственные препараты для ветеринарного применения с истекшим сроком годности», — сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Россельхознадзора. Условия хранения препаратов не соответствовали установленным стандартам. Не было должного контроля за температурой и влажностью, что критически важно для сохранения качества лекарственных средств.

Еще одним из нарушений стало несоблюдение правил по перемещению, хранению, переработке и утилизации биологических отходов, утвержденных приказом Минсельхоза России. В клинике не были обнаружены необходимые условия для хранения биологических отходов, что представляет угрозу как для окружающей среды, так и для здоровья животных и людей. Акты об утилизации отходов, возникших в результате деятельности клиники, не были предоставлены.

В результате выявленных нарушений, материалы дела направлены на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Владельцу клиники выдано предписание об устранении нарушений. Управление Россельхознадзора, Прокуратура и Росздравнадзор уведомлены о результатах проверки для принятия соответствующих мер.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россельхознадзор провел внеплановую проверку ветеринарной клиники в Петергофе по требованию Прокуратуры. Во время проверки были обнаружены значительные нарушения, связанные с неправильным обращением с биологическими отходами и хранением лекарственных средств. Об этом сообщило Северо-Западное управление Россельхознадзора. «В ветеринарной клинике на складе, в кабинете вакцинации и в кабинете терапии выявлены лекарственные препараты для ветеринарного применения с истекшим сроком годности», — сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Россельхознадзора. Условия хранения препаратов не соответствовали установленным стандартам. Не было должного контроля за температурой и влажностью, что критически важно для сохранения качества лекарственных средств. Еще одним из нарушений стало несоблюдение правил по перемещению, хранению, переработке и утилизации биологических отходов, утвержденных приказом Минсельхоза России. В клинике не были обнаружены необходимые условия для хранения биологических отходов, что представляет угрозу как для окружающей среды, так и для здоровья животных и людей. Акты об утилизации отходов, возникших в результате деятельности клиники, не были предоставлены. В результате выявленных нарушений, материалы дела направлены на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Владельцу клиники выдано предписание об устранении нарушений. Управление Россельхознадзора, Прокуратура и Росздравнадзор уведомлены о результатах проверки для принятия соответствующих мер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...