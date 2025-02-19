Россельхознадзор выявил нарушения в ветеринарной клинике Петергофа

Россельхознадзор провел внеплановую проверку ветеринарной клиники в Петергофе по требованию Прокуратуры. Во время проверки были обнаружены значительные нарушения, связанные с неправильным обращением с биологическими отходами и хранением лекарственных средств. Об этом сообщило Северо-Западное управление Россельхознадзора.
«В ветеринарной клинике на складе, в кабинете вакцинации и в кабинете терапии выявлены лекарственные препараты для ветеринарного применения с истекшим сроком годности», — сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Россельхознадзора. Условия хранения препаратов не соответствовали установленным стандартам. Не было должного контроля за температурой и влажностью, что критически важно для сохранения качества лекарственных средств.
Еще одним из нарушений стало несоблюдение правил по перемещению, хранению, переработке и утилизации биологических отходов, утвержденных приказом Минсельхоза России. В клинике не были обнаружены необходимые условия для хранения биологических отходов, что представляет угрозу как для окружающей среды, так и для здоровья животных и людей. Акты об утилизации отходов, возникших в результате деятельности клиники, не были предоставлены.
В результате выявленных нарушений, материалы дела направлены на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Владельцу клиники выдано предписание об устранении нарушений. Управление Россельхознадзора, Прокуратура и Росздравнадзор уведомлены о результатах проверки для принятия соответствующих мер.
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