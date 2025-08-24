Лавров раскрыл, как выбрал свитер для саммита на Аляске

Лавров: память о корнях и личной истории важна для понимания ценностей
Лавров рассказал, почему появился именно в свитере СССР на саммите в Аляске
Лавров рассказал, почему появился именно в свитере СССР на саммите в Аляске Фото:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что память о корнях и личной истории важна для понимания человечества и его ценностей. Об этом он рассказал, комментируя свой выбор одежды на саммите в Аляске, где он появился в свитере с надписью СССР.

«Если не помнишь своих корней, если нет ностальгических воспоминаний о детстве „...“, то едва ли ты на самом деле представляешь человечество и человеческие ценности», — сказал министр в интервью телеканалу NBC. Кроме того, он пояснил, что появление на саммите в одежде с советской символикой не связано с намерением России восстановить СССР.

Кроме того, Лавров напомнил, что Россия признала независимость всех бывших советских республик и строит с ними отношения как с самостоятельными государствами. Он добавил, что хранить память о прошлом — это не то же самое, что пытаться восстановить его силой.

