Лавров раскрыл, как выбрал свитер для саммита на Аляске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что память о корнях и личной истории важна для понимания человечества и его ценностей. Об этом он рассказал, комментируя свой выбор одежды на саммите в Аляске, где он появился в свитере с надписью СССР.
«Если не помнишь своих корней, если нет ностальгических воспоминаний о детстве „...“, то едва ли ты на самом деле представляешь человечество и человеческие ценности», — сказал министр в интервью телеканалу NBC. Кроме того, он пояснил, что появление на саммите в одежде с советской символикой не связано с намерением России восстановить СССР.
Кроме того, Лавров напомнил, что Россия признала независимость всех бывших советских республик и строит с ними отношения как с самостоятельными государствами. Он добавил, что хранить память о прошлом — это не то же самое, что пытаться восстановить его силой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.