Самолет с россиянами приземлился в Эстонии из-за атаки украинских беспилотников
Самолет рейса из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург приземлился в столице Эстонии, Таллине. Об этом сообщили в пресс-службе таллинского аэропорта.
Посадка была совершена из-за остановки работы питерского аэропорта Пулково. Там вводился план «Ковер» из-за угрозы украинских беспилотников. Пассажирам было запрещено покидать свои места, уточнили в сообщении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!