Самолет с россиянами приземлился в Эстонии из-за атаки украинских беспилотников

Самолет с россиянами приземлился в Эстонии из-за атаки украинских беспилотников
Фото:

Самолет рейса из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург приземлился в столице Эстонии, Таллине. Об этом сообщили в пресс-службе таллинского аэропорта.

Посадка была совершена из-за остановки работы питерского аэропорта Пулково. Там вводился план «Ковер» из-за угрозы украинских беспилотников.  Пассажирам было запрещено покидать свои места, уточнили в сообщении.

