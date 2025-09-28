Избирательный участок для жителей Приднестровья эвакуирован из-за анонимных угроз

Один из избирательных участков, открытых в городе Резина для голосования жителей непризнанного Приднестровья на парламентских выборах в Молдавии, был эвакуирован после получения анонимного сообщения о возможном взрыве. Об этом сообщили в управлении полиции Молдавии.
«Один из избирательных участков на парламентских выборах в Молдавии ... эвакуирован после анонимного сообщения об угрозе взрыва», — приводит слова полиции телеканал PRO TV. Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов окружили участок и приступили к проверке помещений.
Ранее сообщалось, что ряд избирательных участков в Молдавии получил анонимные сообщения о минировании во время парламентских выборов, проходящих 28 сентября, пишет MK.RU. Угрозы зафиксированы сразу в нескольких муниципалитетах страны. Уточняется, что государственные учреждения заранее подготовились к возможным инцидентам подобного рода, чтобы не допустить срыва избирательного процесса.
