Радиостанция Судного дня передала второе сообщение за сутки

Радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», во второй раз за сутки передала новое сообщение в эфир. Об этом сообщил telegram-канал «УВБ-76 логи», который фиксирует работу станции. Согласно данным канала, после передачи сообщения «Капосорт» в 15:41 по московскому времени, в 16:58 прозвучало еще одно слово — «Бирючий».
«В 16:58 МСК поступило новое сообщение — „Бирючий“», — говорится в публикации telegram-канала «УВБ-76 логи». Причины появления двух сообщений за день в эфире не уточняются. Однако авторы мониторингового канала отмечают, что такие события считаются редкими для УВБ-76, обычно транслирующей только короткий жужжащий сигнал. Там также подчеркнули, что это второе за день отклонение от привычного сигнала станции.
Радиостанция УВБ-76 (позывной МДЖБ), созданная в 1970-х годах, как правило, непрерывно транслирует монотонный низкочастотный сигнал, за что получила неофициальное название «Жужжалка». Станция исторически относится к системам связи Вооруженных сил России. Ее эфир регулярно отслеживают энтузиасты и специалисты по всему миру. Несмотря на устойчивые слухи о связи станции с ядерным оружием, специалисты и военные неоднократно опровергали эти версии, поясняя, что УВБ-76 используется для передачи служебных сигналов и проверки дежурных.
