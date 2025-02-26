Новозеландский наемник ВСУ обжаловал приговор курского суда

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Апелляция принята к рассмотрению
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Защита наемника из Новой Зеландии Джордана О?Брайена, которого на 14 лет осудили за участие в боевых действиях против российских вооруженных сил в составе ВСУ, подала апелляцию на вынесенный приговор. Жалоба принята к рассмотрению.

«Согласно материалам суда, заявителем выступил защитник Синенко Ю.В., который подал апелляционную жалобу на не вступивший в силу судебный акт. Жалоба принята к рассмотрению и направлена в вышестоящую инстанцию», — сообщает подробности из материалов суда издание РИА Новости.

Курский областной суд в начале декабря 2024 года вынес приговор Джордану О?Брайену за вторжение на территорию Курской области в составе ВСУ. За преступление, предусмотренное статьей 359 УК РФ (наемничество), его приговорили к лишению свободы на 14 лет.

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Защита наемника из Новой Зеландии Джордана О?Брайена, которого на 14 лет осудили за участие в боевых действиях против российских вооруженных сил в составе ВСУ, подала апелляцию на вынесенный приговор. Жалоба принята к рассмотрению. «Согласно материалам суда, заявителем выступил защитник Синенко Ю.В., который подал апелляционную жалобу на не вступивший в силу судебный акт. Жалоба принята к рассмотрению и направлена в вышестоящую инстанцию», — сообщает подробности из материалов суда издание РИА Новости. Курский областной суд в начале декабря 2024 года вынес приговор Джордану О?Брайену за вторжение на территорию Курской области в составе ВСУ. За преступление, предусмотренное статьей 359 УК РФ (наемничество), его приговорили к лишению свободы на 14 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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