Новозеландский наемник ВСУ обжаловал приговор курского суда

Защита наемника из Новой Зеландии Джордана О?Брайена, которого на 14 лет осудили за участие в боевых действиях против российских вооруженных сил в составе ВСУ, подала апелляцию на вынесенный приговор. Жалоба принята к рассмотрению.
«Согласно материалам суда, заявителем выступил защитник Синенко Ю.В., который подал апелляционную жалобу на не вступивший в силу судебный акт. Жалоба принята к рассмотрению и направлена в вышестоящую инстанцию», — сообщает подробности из материалов суда издание РИА Новости.
Курский областной суд в начале декабря 2024 года вынес приговор Джордану О?Брайену за вторжение на территорию Курской области в составе ВСУ. За преступление, предусмотренное статьей 359 УК РФ (наемничество), его приговорили к лишению свободы на 14 лет.
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