Путин обратился к главе Иркутской области

Президент РФ Владимир Путин поддержал губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и попросил его не забывать о героях СВО. Это произошло во время встречи главы государства и губернатора региона.
«Как я некоторым коллегам говорил: не забывайте моих ребят и членов их семей, имею в виду участников СВО и всё, что с этим связано», — сказал Владимир Путин, содержание встречи переданы на сайте президента России. Глава государства наказал Кобзеву держать все проблемы участников спецоперации на личном контроле.
«Двигайтесь вперед, работайте. Успехов Вам», — сообщил Путин. Так он ответил на просьбу Кобзева о поддержке его кандидатуры на предстоящих выборах главы региона.
Кобзев, в свою очередь, отметил, что Иркутская область стала для него малой Родиной. Также губернатор согласился, что участникам СВО нужна поддержка и отчитался о том, что в области уже открыт старт для программ по обучению, трудоустройству и созданию бизнеса для ветеранов боевых действий на Украине.
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