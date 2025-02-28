Путин обратился к главе Иркутской области

Путин поддержал губернатора Иркутской области Кобзева
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Путин посоветовал Кобзеву (на фото) заботиться об участниках СВО
Путин посоветовал Кобзеву (на фото) заботиться об участниках СВО Фото:

Президент РФ Владимир Путин поддержал губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и попросил его не забывать о героях СВО. Это произошло во время встречи главы государства и губернатора региона.

«Как я некоторым коллегам говорил: не забывайте моих ребят и членов их семей, имею в виду участников СВО и всё, что с этим связано», — сказал Владимир Путин, содержание встречи переданы на сайте президента России. Глава государства наказал Кобзеву держать все проблемы участников спецоперации на личном контроле.

«Двигайтесь вперед, работайте. Успехов Вам», — сообщил Путин. Так он ответил на просьбу Кобзева о поддержке его кандидатуры на предстоящих выборах главы региона.

Кобзев, в свою очередь, отметил, что Иркутская область стала для него малой Родиной. Также губернатор согласился, что участникам СВО нужна поддержка и отчитался о том, что в области уже открыт старт для программ по обучению, трудоустройству и созданию бизнеса для ветеранов боевых действий на Украине.

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Президент РФ Владимир Путин поддержал губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и попросил его не забывать о героях СВО. Это произошло во время встречи главы государства и губернатора региона. «Как я некоторым коллегам говорил: не забывайте моих ребят и членов их семей, имею в виду участников СВО и всё, что с этим связано», — сказал Владимир Путин, содержание встречи переданы на сайте президента России. Глава государства наказал Кобзеву держать все проблемы участников спецоперации на личном контроле. «Двигайтесь вперед, работайте. Успехов Вам», — сообщил Путин. Так он ответил на просьбу Кобзева о поддержке его кандидатуры на предстоящих выборах главы региона. Кобзев, в свою очередь, отметил, что Иркутская область стала для него малой Родиной. Также губернатор согласился, что участникам СВО нужна поддержка и отчитался о том, что в области уже открыт старт для программ по обучению, трудоустройству и созданию бизнеса для ветеранов боевых действий на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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